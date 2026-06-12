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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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كليوباترا وصلت كام؟.. أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم

أسعار السجائر المحلية والمستوردة
أسعار السجائر المحلية والمستوردة
خالد يوسف

يهتم عدد كبير من المواطنين، بمتابعة أسعار السجائر في الأسواق، لمعرفة تحديثات الأسعار لمختلف الأنواع المحلية والمستوردة، في ظل اهتمام كبير من المستهلكين بأي تغيرات قد تطرأ على السوق خلال الفترة الحالية، وشهدت أسعار السجائر اليوم الجمعة 12 يونيو، حالة من الاستقرار الواضح عند مستوياتها الرسمية المعتمدة من الشركات المنتجة، سواء المحلية التابعة للشركة الشرقية للدخان، أو العلامات الأجنبية التي يتم طرحها داخل السوق المحلي، وسط استمرار الرقابة على منافذ البيع لضمان الالتزام بالأسعار ومنع أي تجاوزات أو ممارسات احتكارية.

أسعار السجائر المحلية اليوم في مصر

استقرت أسعار السجائر المحلية التابعة للشركة الشرقية للدخان عند مستوى 48 جنيهًا للعبوة لعدد من الأصناف، وهي:

ـ سجل سعر كليوباترا كينج سايز اليوم نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا سوفت كوين اليوم نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا بوكس اليوم نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا بلاك ليبول اليوم نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا سوبر اليوم نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر بوسطن وبلومنت اليوم نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر مونديال بجميع أنواعه اليوم نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر مونديال سويتش منتول وبلو بيري اليوم نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر مونديال أحمر أصفر سيلفر اليوم نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر ماتوسيان اليوم نحو 48 جنيهًا

أسعار السجائر المستوردة

واستقرت أسعار السجائر المستوردة عند مستوياتها الأخيرة، وجاءت الأسعار كالتالي:

- بلغ سعر عبوة ميريت نحو 111 جنيهًا.

- بلغ سعر عبوة مارلبورو نحو 102 جنيه.

- بلغ سعر عبوة مارلبورو كرافتد 79 جنيها.

- بلغ سعر عبوة إل آند إم 82 جنيها.

- بلغ سعر عبوة دافيدوف  102 جنيه.

- بلغ سعر عبوة ونستون نحو بين 65 و73 جنيهًا حسب النوع.

أسعار التبغ المسخن اليوم

- وصلت أسعار التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها إلى 82 جنيهًا في مصر.

- وصلت أسعار التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها إلى 69 جنيهًا للعبوة.

  • بلغ سعر التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعه نحو 87 جنيهًا للعبوة.

تزايد الطلب على التبغ المسخن

يشهد سوق التبغ المسخن طلبًا متزايدًا، كبديل حديث للسجائر التقليدية، في ظل استقرار الأسعار الحالي.

يأتي هذا رغم التوقعات بزيادات مستقبلية محتملة ضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يستهدف رفع الفئات الضريبية تدريجيًا على السجائر المحلية والمستوردة.

استقرار أسعار السجائر

يعكس استقرار أسعار السجائر، استمرار الرقابة على الأسواق وتطبيق التسعير الرسمي من قبل الشركات المنتجة، إلى جانب جهود الجهات المعنية في ضبط الأسواق ومنع أي محاولات لرفع الأسعار خارج الإطار المعلن.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل ثبات نسبي في حركة الإمدادات الخاصة بالتبغ الخام ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب انتظام منظومة التوزيع الرسمية التي تحدد الأسعار النهائية للمستهلك، ما ساهم في الحد من أي تغيرات مفاجئة داخل السوق خلال الفترة الحالية.

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