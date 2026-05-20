مارلبورو بـ102 جنيه.. قائمة أسعار السجائر اليوم

يتابع المواطنون يومياً أسعار العديد من المنتجات والخدمات منها أسعار السجائر المحلية و المستوردة بعد الزيادة الأخيرة التي شهدتها السجائر بكافة أنواعها.

زيادة أسعار السجائر المستوردة

أعلنت شركة «فيليب موريس مصر» مؤخرا قائمة أسعارها الجديدة التى شملت العلامات التجارية الأكثر تداولاً مثل «ميريت، مارلبورو، وإل أند إم»، بالإضافة إلى منتجات التبغ المُسخن.

وتأتى هذه التحركات السعرية لتضع حداً للتفاوت فى الأسعار لدى تجار التجزئة، وسط تشديدات رقابية لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة عبر كود الـ (QR code) المطبوع على العبوات

أسعار السجائر المستوردة في الأسواق

مارلبورو: نحو 102 جنيه

مارلبورو كرافتد: نحو 79 جنيهًا

إل آند إم: نحو 82 جنيهًا

ميريت: نحو 111 جنيهًا

وينستون: بين 65 و70 جنيهًا حسب النوع

أسعار بدائل التدخين الإلكترونية

كما استقرت بدائل التدخين الإلكترونية داخل السوق المصري، وجاءت أسعارها على النحو التالي:

TEREA: نحو 82 جنيهًا

TEREA Capsules: نحو 87 جنيهًا

HEETS: نحو 69 جنيهًا

زيادة أسعار السجائر المحلية

كما أعلنت الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) عن تطبيق زيادة جديدة فى أسعار السجائر ، شملت مختلف الأصناف الشعبية والأكثر تداولاً فى السوق المصرى. وصرح إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أن الزيادة المقررة بلغت 4 جنيهات لكل عبوة، ليبدأ العمل بها رسمياً فى الأسواق.

وأوضح إمبابى أن اسعار السجائر ارتفعت من 44 جنيهًا إلى 48 جنيهاً، مشيراً إلى أن هذه التحركات تأتى فى إطار مراجعة التكاليف الدورية للإنتاج وضمان استدامة توريد المنتجات فى الأسواق المحلية.

أسعار السجائر المحلية اليوم

استقرت أسعار السجائر المحلية اليوم عند نفس مستوياتها الأخيرة دون أي تغيير يُذكر، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجائر كليوباترا بمختلف أنواعها: نحو 48 جنيهًا

سجائر مونديال: نحو 48 جنيهًا

سجائر بوسطن وبلومنت: نحو 48 جنيهًا

سجائر ماتوسيان: نحو 48 جنيهًا

وتُعد السجائر المحلية الأكثر انتشارًا داخل السوق المصري، نظرًا لانخفاض سعرها مقارنة بالأنواع المستوردة، إلى جانب الإقبال الكبير عليها من فئات مختلفة من المستهلكين.

أضرار التدخين على الصحة

التدخين له العديد من الأضرار التي تستمر على المدى الطويل، ومن هذه الأضرار بالطبع السرطان؛ التدخين يتسبب في 70% من حالات الإصابة بسرطان الرئة، بالإضافة لأجزاء الجسم الأخرى، والتي تشمل:

· المعدة

· الكبد

· البنكرياس

· الكليتين

· المثانة

· الأمعاء

· الحوض

· الحلق

· المرئ

· الحنجرة

· الفم

وتشمل الحالات الصحية التي تصيب الرئتين الآتي:

· الالتهاب الرئوي

· الانسداد الرئوي المزمن والذي يشمل انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية

كما أن التدخين يزيد من أعراض الأمراض التنفسية الأخرى، مثل عدوى الجهاز التنفسي والربو ونزلات البرد الشائعة.

الحالات الصحية الأخرى التي تصيب الجسم بسبب التدخين تشمل الآتي:

· أمراض الأوعية الدموية

· السكتة الدماغية

· أمراض القلب التاجي

· النوبات القلبية