المرافعة تؤجل محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في 6 أكتوبر لجلسة 15 أغسطس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 3 متهمين فى القضية رقم 11633 لسنة 2025 جنايات 6 أكتوبر ثان، والمقيدة برقم 715 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 15 أغسطس المقبل، للمرافعة.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان.



كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين الثلاثة انضموا لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.