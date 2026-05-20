خلاف على أولوية الجلوس بالفصل.. ضبط ولية أمر تعدت على زميلتي ابنتها بسلاح أبيض في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الطالبات واستخدام إحداهن سلاحا أبيض أمام إحدى المدارس بالقاهرة.

تبين بالفحص والتحري حدوث مشاجرة بين طرف أول، طالبتين بإحدى المدارس، وطرف ثان ربة منزل وابنتها "طالبة بذات المدرسة" على خلفية مشادة كلامية داخل المدرسة بين الطرف الأول وابنة الطرف الثانى حول أولوية الجلوس داخل الفصل الدراسى، وعقب انتهاء اليوم الدراسى تعدى الطرف الثاني بالضرب على الطرف الأول والتلويح بسلاح أبيض دون حدوث إصابات.

تم ضبط الطرف الثانى، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهما أقرتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.