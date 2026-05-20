غرامة تصل لـ20 ألف جنيه.. عقوبات التدخين داخل المصالح الحكومية والأماكن العامة

حظر قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته، التدخين بشكل نهائي داخل المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية، إلى جانب الأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب، مع إلزام المدير المسؤول باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين داخل تلك الأماكن.

عقوبة المدير المسؤول عن المنشأة

ونصت المادة 87 من القانون على توقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حال عدم التزام المدير المسؤول عن المنشأة بمنع التدخين داخل الأماكن العامة المغلقة.

عقوبة التدخين في وسائل النقل العام

كما يعاقب كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة للقانون بغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 100 جنيه.

الحبس في حالة تكرار المخالفة

وأكد القانون أنه في حالة تكرار مخالفة التدخين بوسائل النقل العام، تكون العقوبة الحبس إلى جانب الغرامة المنصوص عليها قانونًا.