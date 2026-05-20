محافظ سوهاج يعلن فتح صومعة «غرب جرجا» لاستيعاب الإقبال الكثيف على توريد الأقماح |صور

أعلن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، عن دخول صومعة غرب جرجا للخدمة وبدء استلام الأقماح بها بسعة تخزينية تبلغ 20 ألف طن، وذلك لمواجهة الإقبال الكثيف من المزارعين وتفادي تكدس الشاحنات بعد اكتمال السعات التخزينية بكافة المواقع التخزينية المخصصة للاستلام بالمحافظة.

وأكد اللواء طارق راشد، أن قرار فتح الصومعة جاء بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المحصول.

واشار إلى تشكيل لجنة متكاملة للاستلام تضم ممثلين عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مديرية الزراعة، القبانية، ومسؤول من شركة مطاحن مصر العليا كجهة مسوقة.

وأضاف راشد أننا نعمل على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان نجاح موسم التوريد الحالي وتأمين المخزون الاستراتيجي من القمح باعتباره أمنًا قوميًا.

من جانبه، صرح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، بأن المديرية تتابع بدقة انتظام حركة التوريد على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية.

وأوضح "التوني" أن إجمالي الكميات الموردة من الأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغ حتى الآن 142 ألف طن، بينما بلغت الكميات المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات 2014 طنًا.