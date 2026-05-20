الداخلية تحسم جدل فيديو اقتحام منزل في سوهاج.. المتهم قفز أعلى السطح هربا من الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ادعى ناشره قيام قوات الأمن باقتحام منزله في مركز جرجا بمحافظة سوهاج، دون وجه حق أثناء محاولة ضبط أحد الأشخاص.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الواقعة تعود إلى نهاية أبريل الماضي، حين تلقى مركز شرطة جرجا بلاغًا بوقوع مشاجرة دامية بين طرفين من عائلة واحدة بسبب خلافات الجيرة الزراعية ولهو الأطفال، تطورت إلى إطلاق أعيرة نارية من قبل أحد أطراف المشاجرة.

ماذا حدث؟

وأسفرت الواقعة، بحسب التحريات، عن مصرع شخصين وإصابة آخر، فيما فر المتهم عقب ارتكاب الجريمة مستخدمًا بندقية آلية.

وأوضحت الداخلية أن التحريات الأمنية نجحت في تحديد مكان اختباء المتهم الهارب، وبعد استصدار الإجراءات القانونية اللازمة تم استهدافه لضبطه، إلا أنه حاول الهرب بالقفز أعلى سطح منزل صاحب الشكوى المتداول مقطع الفيديو الخاص به على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان أن قوات الأمن تمكنت من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح الآلي المستخدم في الواقعة، دون حدوث أي تجاوزات أو اقتحام غير قانوني كما تم تداوله.

كما كشفت الأجهزة الأمنية مفاجأة جديدة في الواقعة، بعدما جرى سؤال زوجة صاحب الشكوى، والتي نفت صحة ما تم نشره عبر مواقع التواصل، مؤكدة أن زوجها يقيم خارج البلاد، وأنه نشر تلك الادعاءات دون علمه بحقيقة ما جرى على أرض الواقع.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على استمرارها في مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة المتعلقة بعمل الأجهزة الأمنية أو الإجراءات القانونية المتبعة في ضبط العناصر الجنائية.

وتأتي الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج لملاحقة العناصر الخطرة وضبط المتهمين الهاربين، خاصة في القضايا الجنائية التي تشهد استخدامًا للأسلحة النارية وتهدد أمن المواطنين.