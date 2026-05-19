صحة سوهاج تحسم جدل مستند القوائم المالية المتداول على السوشيال ميديا

حسمت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منشور تم تداوله خلال الساعات الماضية، زعم ناشروه أنه يتضمن مستندًا رسميًا صادرًا عن المديرية، مؤكدة أن المستند المتداول لا يمت لها بأي صلة وأن ما ورد به من بيانات وأرقام غير صحيح تمامًا.

وأكدت المديرية، في بيان توضيحي، أن المنشور المتداول والمستند المرفق به ليسا صادرين عن مديرية الصحة بسوهاج، مشددة على أن الأرقام والبيانات الظاهرة داخل القوائم المتداولة غير دقيقة وتم تداولها بصورة مضللة، بما يثير البلبلة بين المواطنين ويخلق حالة من الجدل دون الاستناد إلى أي معلومات رسمية.

ماذا حدث؟

وجاء رد مديرية الصحة بعد انتشار واسع للمنشور عبر صفحات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ادعى البعض أن المستند يخص أعمالًا أو قوائم مالية مرتبطة بالمديرية، الأمر الذي دفع الجهات المختصة للخروج سريعًا لتوضيح الحقيقة ونفي ما يتم تداوله.

وشددت المديرية على أن البيانات الرسمية لا يتم نشرها أو تداولها إلا عبر القنوات المعتمدة والصفحات الرسمية التابعة لها، مطالبة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة قبل إعادة نشر أي مستندات مجهولة المصدر أو غير موثقة.

كما أكدت مديرية الصحة أنها لن تتهاون مع محاولات نشر الشائعات أو تداول مستندات مزعومة تحمل اسمها دون سند قانوني، موضحة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على نشر وترويج ذلك المنشور.

وأثارت الواقعة حالة من التفاعل بين المتابعين على مواقع التواصل، خاصة في ظل تزايد انتشار الأخبار غير الموثقة خلال الفترة الأخيرة.

وهو ما دفع العديد للمطالبة بالاعتماد على المصادر الرسمية فقط في الحصول على المعلومات، لتجنب الانسياق وراء منشورات قد تكون هدفها إثارة الجدل وتحقيق التفاعل لا أكثر.