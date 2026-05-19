الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

مفاجأة بشأن إقالة أرني سلوت بعد تصريحات محمد صلاح.. ما القصة؟

صلاح وسلوت
صلاح وسلوت
أحمد أيمن

دخل النجم المصري محمد صلاح، دائرة الجدل مجددًا داخل أروقة نادي ليفربول، بعد التصريحات القوية التي أدلى بها مؤخرًا عقب خسارة الفريق أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد ليفربول لخوض مباراته الأخيرة في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، 2025/26، يوم الأحد المقبل ضد برينتفورد على ملعب "الأنفيلد".

وأثارت تصريحات قائد منتخب مصر ردود فعل واسعة داخل إنجلترا، خاصة بعدما لمح إلى وجود أزمة داخل الفريق تتعلق بطريقة التعامل معه خلال الفترة الأخيرة، وهو ما اعتبره البعض رسالة مباشرة إلى المدير الفني الهولندي آرني سلوت.

تصريحات محمد صلاح تثير الجدل 

تفاوتت ردود الأفعال بين مؤيد لموقف محمد صلاح ومنتقد لطريقة حديثه، حيث رأى عدد من المحللين أن اللاعب عبّر عن استيائه بشكل علني وغير معتاد داخل نادٍ بحجم ليفربول، بينما اعتبر آخرون أن النجم المصري يملك الحق في الدفاع عن نفسه بعد ما قدمه للفريق خلال السنوات الماضية.

وشهدت وسائل الإعلام الإنجليزية حالة من الانقسام، إذ انتقد بعض نجوم الكرة السابقين تصرف محمد صلاح، معتبرين أن تصريحاته قد تؤثر على استقرار غرفة الملابس في توقيت حساس من الموسم. 

في المقابل، دافعت أصوات أخرى عن اللاعب، مؤكدة أن ما يحدث يعكس وجود توتر واضح داخل النادي.

كما تناولت الصحف الإنجليزية الأزمة من زوايا مختلفة، حيث أشارت تقارير إلى أن العلاقة بين صلاح والجهاز الفني لم تعد مثالية كما كانت في بداية الموسم، خاصة مع تراجع نتائج الفريق وابتعاد ليفربول عن المنافسة القوية في بعض البطولات. 

هل يرحل سلوت عن ليفربول؟

ذكرت شبكة "teamtalk" الإنجليزية أن إدارة ليفربول لا تزال تدعم آرني سلوت بشكل علني، ولكن هناك توقعات بإجراء مناقشات داخلية جادة حول مستقبل المدرب الهولندي خلال الأسابيع القادمة، وسط تزايد المخاوف في أروقة النادي.

وأوضحت أنه بينما كان من المتوقع أن يحصل سلوت على الضوء الأخضر للاستمرار في الموسم المقبل، إلا أن بعض النتائج والأداءات المقلقة في الأسابيع الأخيرة قد تدفع إلى إعادة النظر في قراره، مع تزايد المخاوف الإعلامية بشأن مدى ملاءمة سلوت لقيادة الفريق نحو التعافي.

وأفادت أنه من بين القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا بين مجموعة الملاك الأمريكيين للنادي في بوسطن، تصريحات محمد صلاح العلنية الأخيرة بشأن توجه ليفربول الحالي وأدائه.

في الوقت نفسه، تصاعد الحديث حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، وسط تكهنات بإمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات المقبلة، رغم ارتباطه بعقد مع النادي الإنجليزي. 

وذكرت تقارير أن عدة أندية أوروبية وخليجية تتابع موقف اللاعب عن قرب تحسبًا لإمكانية التحرك لضمه. 

ويترقب جمهور ليفربول ما ستؤول إليه الأمور خلال الأيام المقبلة، سواء على مستوى العلاقة بين اللاعب والجهاز الفني، أو فيما يتعلق بمستقبله مع النادي، في ظل تصاعد التكهنات واستمرار الحديث الإعلامي حول واحدة من أبرز القضايا الكروية حاليًا في إنجلترا.

