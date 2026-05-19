محمد صلاح ورقة انتخابية في نادي فنربخشة التركي

كشفت بعض التقارير الصحفية التركية عن اقتراب انضمام محمد صلاح إلى الدوري التركي وسط صراع الانتخابات المحتدم داخل أروقة نادي فنربخشة.

وأكدت صحيفة تركيا توداي أن أحد المرشحين لرئاسة فنربخشة يسعى للتعاقد مع محمد صلاح كورقة انتخابية قوية تهدف إلى كسب دعم أعضاء الجمعية العمومية والجماهير لدعمه

وأضاف التقرير أن هناك عرضا رسميا بالفعل تقدم ل محمد صلاح بمقابل مادي ضخم يتضمن راتباً استثنائياً يضع محمد صلاح بين أعلى اللاعبين أجراً في أوروبا

ويسعي المرشح لضم صلاح خاصة في ظل وعودة لأعضاء الجمعية العمومية ببناء فريق قوي قادر على المنافسة في التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.