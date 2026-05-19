مصر تسلط الضوء على جهودها في التحول الأخضر في معرض "إيفات ميونخ"

قامت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد)، بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية والبيئة المصرية (MoLDE)، بتنظيم والمشاركة في زيارة إلى معرض IFAT Munich، وهو المعرض التجاري الرائد عالميًا في مجالات إدارة المياه، ومياه الصرف الصحي، والنفايات، والمواد الخام.

وذكر بيان للوكالة الألمانية للتعاون الدولي على موقع فيسبوك اليوم /الثلاثاء/ أن الزيارة ضمت ممثلين عن مؤسسات مصرية رئيسية لاستكشاف أحدث الابتكارات في التكنولوجيات البيئية، وحلول الاقتصاد الدائري، وأنظمة الإدارة المتكاملة للمخلفات.. مشيرا إلى تواصل الوفد مع خبراء دوليين وأطراف معنية لتبادل الرؤى حول التنمية الصناعية المستدامة، والسياسات الموجهة نحو المناخ، والمقاربات المبتكرة للاقتصاد الدائري.

ويشار إلى أنه تم تنظيم هذه الزيارة في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة / البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة (NSWMP)، بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية والبيئة في مصر (MoLDE) ويُموَّل المشروع بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي، ويتم تنفيذه من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) نيابةً عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي ام زد) بهدف دعم تحول مصر نحو حوكمة بيئية أكثر استدامة، وسياسات موجهة للمناخ، وتبني نهج الاقتصاد الدائري، وتطوير أنظمة متكاملة لإدارة المخلفات.