الصحة: احتمالية وصول فيروس إيبولا إلى مصر منخفضة للغاية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن احتمالية وصول فيروس إيبولا إلى مصر منخفضة للغاية.

وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :": لم يرد لنا تواجد أي اشتباه في دخول إصابات بفيروس إيبولا إلى مصر".

وتابع :"فيروس إيبولا ينتقل في فترة ظهور الاعراض وليس في فترة ارتفاع درجات الحرارة ولم نمنع أي احد من الدخول ".

وأكمل عبد الغفار :"وزارة الصحة اتخذت عدة غجراءات لمنع انتشار فيروس إيبولا في مصر وتشديد الرقابة على كافة منافذ مصر سواء البرية او البحرية او الجوية ".



واكمل حسام عبد الغفار :" الوضع بالنسبة لإيبولا يختلف عن كورونا وفيروس إيبولا ينتقل العدوى من خلال التواصل الوثيق مع المريض ولا ينتقل عبر الهواء ".

