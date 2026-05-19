رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

جراهام أرنولد يعلن قائمة العراق النهائية للمشاركة في كأس العالم 2026

محمد سمير

كشف الأسترالي جراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب العراق، عن القائمة النهائية التي ستخوض معسكر الإعداد في إسبانيا استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهدت القائمة تواجد عدد كبير من نجوم “أسود الرافدين”، في مقدمتهم زيدان إقبال، وأيمن حسين، ومهند علي، بالإضافة إلى الحارس المخضرم جلال حسن، في ظل سعي المنتخب العراقي للظهور بصورة قوية خلال البطولة العالمية المرتقبة.

ويواصل المنتخب العراقي تحضيراته للمونديال وسط حالة من التفاؤل لدى الجماهير، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق خلال الفترة الماضية، إلى جانب حالة الاستقرار الفني تحت قيادة أرنولد، الذي يطمح لقيادة العراق نحو تحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم.

قائمة منتخب العراق للمونديال

وضمت قائمة منتخب العراق الأسماء التالية:

حراسة المرمى: جلال حسن – أحمد باسل – طالب فهد – كميل سعدي.

خط الدفاع: فرانس بطرس – ميثم جبار – مصطفى سعدون – زيد تحسين – يحيى مناف – يونس أكام هاشم – داريو نامو – أحمد ريبين سولاقا – حسين علي – ميرخاس دوسكي – أحمد مكنزي.

خط الوسط: زيدان إقبال – كيفن يعقوب – أمير العماري – زيد إسماعيل – بيتر كوركيس – يوسف الأمين – يوسف النصراوي – أحمد قاسم – إيمار شير – حسن عبد الكريم – إبراهيم بايش.

خط الهجوم: ماركو فرج – كرار نبيل – علي جاسم – علي الحمادي – أيمن حسين – علي يوسف – مهند علي.

ويخوض منتخب العراق معسكرًا خارجيًا في إسبانيا يتضمن عددًا من المباريات الودية القوية، بهدف رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق كأس العالم، في ظل رغبة الجهاز الفني في الوصول لأفضل تشكيل ممكن قبل ضربة البداية.

وتعلق الجماهير العراقية آمالًا كبيرة على الجيل الحالي من اللاعبين لتحقيق مشاركة تاريخية، وإعادة المنتخب العراقي للواجهة العالمية بعد سنوات طويلة من الغياب عن المنافسة في المحافل الكبرى.

