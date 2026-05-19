نجل الراحل عبد الرحمن أبو زهرة يوجه رسالة شكر لجمهوره: رسائل التعزية جاءت من المحيط إلى الخليج

وجه أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة الشكر الي من واساه في وفاة والده.



وقال " أبو زهرة" في منشور عبررفيسيوك: بعد مرور اسبوع! لم اكن أتوقع هذا الإعصار الجارف من المشاعر من كل الجماهير التي عشقت الوالد من المحيط الي الخليج، ولم اكن أتوقع كل هذه المساندة لنا كأسرته من هذا الكم من البشر الذين تقدموا بالعزاء لنا أنا وأخوتي.

واضاف: احب ان اتقدم بخالص الشكر لكل من كتب رسالة علي كل وسائل التواصل الاجتماعي او اتصل بنا تليفونيا او حضر الجنازة او العزاء .

واستكمل: كنت اود ان ارد علي كل فرد ولكن حينما تكون الأعداد بمئات الآلاف تكون فوق قدرة البشر.

كما احب ان اشكر كل من كتب عنه او نعاه علي صفحاته من الفنانين والصحفيين والإعلاميين والسياسيين وكل فئات المجتمع المصري العظيم.

الي كل من احبه وحزن علي خسارته اقول للجميع اننا نتعهد الحفاظ علي سيرته الطيبة وأثره الذي تركه في نفوس كل افراد الاسرة المصرية بل والعربية جمعاء.



وتابع قائلًا: ربنا يرحمه ويغفر له ويحسن اليه، توفي في ايام مباركة وياريت كل اللي يشوف البوست يدعي له لعل يكون كل هذا الدعاء من حظه ومن نصيبه.

