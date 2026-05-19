بيطري الشرقية تحصن 44 كلبًا ضالاً بالزقازيق والعاشر من رمضان

اكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انه تواصل مديرية الطب البيطري تكثيف الحملات الميدانية للتعامل الآمن والحضاري مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، من خلال أعمال التحصين والتعقيم والرعاية البيطرية، بما يحقق الحفاظ على سلامة المواطنين وعدم الإخلال بالتوازن البيئي.

اضاف محافظ الشرقية أسفرت تلك الحملات اليوم عن تحصين وتعقيم (٤٤) كلبًا ضالاً بمنطقتي «إستاد الجامعة» بالزقازيق و«المجاورة الأولى» بالعاشر من رمضان، وذلك ضمن خطة الحد من المخاطر الناتجة عن انتشار الكلاب الضالة، مع الالتزام بالأساليب العلمية والإنسانية المعتمدة في التعامل معها.