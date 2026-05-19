رئيس الحجر الأردني يتفقد إجراءات تصدير الخيول المصرية ويشيد بأداء الجمعية التعاونية

شيماء مجدي

تفقد الدكتور أحمد الشخاترة، رئيس الحجر البيطري الأردني، الخيول المصرية المصدرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك داخل محجر الشرطة البيطرية المصري، في إطار متابعة إجراءات التصدير والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة دوليا.


واطلع الشخاترة خلال جولته على منظومة الإجراءات المتبعة داخل المحجر، والتي تشمل الفحوصات الإكلينيكية والتحاليل المعملية الدقيقة، إلى جانب برامج التحصين والتطهير، بما يضمن خلو الخيول من الأمراض الوبائية وسلامتها قبل التصدير.

وأشاد بالدور الكبير والحيوي الذي تقوم به وزارة الداخلية في تأمين المحاجر البيطرية وتنظيم العمل بها، مؤكدا أن هذا التعاون يسهم في رفع كفاءة منظومة تصدير الخيول المصرية. كما أثنى على الجهود المبذولة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خاصة في تطوير منظومة الحجر البيطري وفقا للمعايير الدولية.

وأشار رئيس الحجر البيطري الأردني إلى أن الجمعية التعاونية العامة لتنمية وتربية الخيول لعبت دورا مهما ومحوريا في دعم وتطوير صناعة الخيول، سواء من خلال الحفاظ على السلالات النقية أو دعم المربين والمصدرين، بما يعزز مكانة الخيول المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكد أن الخيول المصرية تتمتع بسمعة متميزة عالميًا، خاصة الخيول العربية الأصيلة، لما تتميز به من نقاء السلالة وقوة التحمل وجمال الشكل، وهو ما يجعلها محل طلب متزايد في العديد من الدول.

وشهد الجولة الدكتور هاني عليوة زغلل، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري المصري، والذي استعرض بدوره جهود الدولة في تسهيل إجراءات التصدير، مع الحفاظ على أعلى مستويات الرقابة الصحية، بما يدعم زيادة الصادرات الزراعية والحيوانية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

من جانبه قال سعيد شرباش رئيس الجمعية التعاونية العامة لتنمية وتربية الخيول إن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتذليل التحديات والمعوقات وفتح الأسواق لتصدير الحصان العربي المصري.

 هيئة الخدمات البيطرية


وأشار إلى أن مصر والأردن وقعتا مذكرة للتعاون في مجال تصدير الخيول الدائم والمؤقت، والتي ستنظم حركة نقل الخيول بين مصر والأردن، تحت إشراف الجهات الحكومية المختصة بالبلدين والمتمثلة في مصر في هيئة الخدمات البيطرية.

