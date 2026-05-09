من المزارع المصرية إلى الأردن.. تصدير شحنة خيول جديدة عالية الجودة

 أعلنت الجمعية التعاونية العامة لتنمية وتربية الخيول عن تصدير دفعة جديدة تضم 36 جوادا إلى المملكة الأردنية الهاشمية وذلك ضمن الشحنات المتتالية التي يتم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة في إطار خطة الدولة لدعم هذا القطاع الواعد ، وذلك في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بقطاع الخيول العربية الأصيلة 

وأوضح سعيد شرباش رئيس مجلس إدارة الجمعية أن عملية التصدير جاءت بعد تنسيق مكثف بين وزارة الزراعة والجهات البيطرية المختصة ومحاجر الفحص المعتمدة مشيرا إلى أن الدولة ممثلة في وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، والجهات المعنية من وزارة الداخلية والجمارك عملت على تذليل التحديات الفنية والإجرائية التي كانت تعوق انسياب حركة التصدير خلال الفترات الماضية وهو ما ساهم في استعادة ثقة الأسواق الخارجية في الخيول المصرية.

وأضاف أن الخيول التي تم تصديرها خضعت لبرامج رعاية وفحوصات دقيقة شملت التحاليل المعملية والتطعيمات اللازمة للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية بما يتماشى مع الاشتراطات الدولية وهو ما يعزز من سمعة مصر كمصدر موثوق للخيول العربية عالية الجودة.

وأشار إلى أن السوق الأردني يعد من الأسواق المهمة للخيول المصرية نظرا للتقارب في الاهتمام بالسلالات العربية الأصيلة لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد فتح قنوات تصديرية جديدة في دول الخليج وشمال أفريقيا بالتوازي مع تعزيز الشراكات الحالية.

وكانت مصر والأردن قد وقعتا في وقت سابق مذكرة تفاهم لتنظيم عمليات التصدير الدائم والمؤقت للخيول بما يضمن تطبيق معايير الصحة والسلامة الحيوانية وتسهيل إجراءات النقل والحجر البيطري الأمر الذي يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري ورفع كفاءة المنظومة.

ويأتي ذلك في ظل توجه حكومي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الخيول العربية من خلال تطوير مزارع التربية وتحسين السلالات وتطبيق نظم تسجيل وتوثيق حديثة إلى جانب دعم المربين ورفع كفاءة الخدمات البيطرية بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

