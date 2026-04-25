الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رفع حظر تصدير الخيول.. مصر تصدر 21 حصانا عربيا للأردن

رفع حظر تصدير الخيول
رفع حظر تصدير الخيول
شيماء مجدي

 أعلن سعيد شرباش رئيس الجمعية التعاونية العامة لتنمية وتربية الخيول، نجاح الجهود المبذولة لتصدير 21 حصانا عربيا أصيلا إلى المملكة الأردنية الهاشمية على شحنتين خلال الأسبوع الماضي، وذلك لأول مرة بعد استئناف فتح السوق الأردنية أمام الخيول المصرية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة،.

وأكد سعيد شرباش أن هذه الخطوة تمثل تحركا استراتيجيا مهما نحو استعادة مكانة مصر في الأسواق العربية والدولية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذا القطاع الواعد.

وأوضح أن استئناف وتفعيل تصدير الخيول العربية المصرية يدعم توجه مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتربية وتصدير الخيول، في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورؤية الدولة بقيادة عبد الفتاح السيسي لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية التي تمتلكها مصر في مجال الخيول العربية الأصيلة.

وأكد أن عملية التصدير تمت في وقت قياسي بفضل التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، وعلى رأسها الحجر البيطري المصري، ومصلحة الجمرك والهيئة العامة للصادرات والوراردات وشركة الجسر العربي للملاحة البحرية حيث تم إنهاء الإجراءات خلال دقائق معدودة، وهو ما يعكس جدية الدولة في تبسيط الإجراءات وتحفيز المصدرين. وأشاد بالدور الذي تقوم به وزارة الزراعة  ووزارة الداخلية  في دعم منظومة التصدير وتأمينها.

وأضاف أن الجمعية تستهدف خلال المرحلة المقبلة تصدير نحو 300 حصان خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ضمن خطة متكاملة لإعادة مصر إلى موقعها الطبيعي كمركز إقليمي رائد في مجال تربية وتجارة الخيول العربية، بما يسهم في زيادة العائدات من العملة الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة للمربين والعاملين في هذا النشاط.

كما وجه رئيس الجمعية الدعوة إلى المستثمرين ومربي الخيول في مختلف دول العالم لزيارة مصر والاستفادة من الإمكانيات المتطورة والخبرات المتراكمة في مجال تربية الخيول العربية الأصيلة، مؤكدا أن الجمعية تعمل على تقديم جميع أوجه الدعم الفني والإرشادي للمربين بما يضمن تحسين السلالات ورفع كفاءة الإنتاج.

