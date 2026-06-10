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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لمحبي الألعاب.. إليك أفضل هاتف ألعاب في الأسواق ببطارية وقدرة شحن جبارة

هواتف الألعاب Win
هواتف الألعاب Win
لمياء الياسين

أطلقت شركة Honor سلسلة هواتف الألعاب Win في الصين في ديسمبر 2025. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الشركة أيضاً عن أجهزة كمبيوتر محمولة مخصصة للألعاب تحمل علامة Win التجارية، تلاها جهاز Win Turbo قبل أيام. وتعمل  الشركة حاليا على جهاز لوحي عالي الأداء، وقد ظهرت بالفعل بعض التفاصيل الأولية عنه.

مواصفات جهاز Honor Win Pad Mini 

بحسب موقع Digital Chat Station، تُجري شركة Honor حاليًا تقييمًا لجهاز لوحي صغير الحجم بشاشة OLED قياسها 8 بوصات تقريبًا، وحوافها فائقة النحافة، ومعدل تحديثها العالي جدًا. ويُشاع أيضًا أن الجهاز سيحتوي على معالج Snapdragon 8 Elite الرائد. وتوقع الموقع أن يُطرح الجهاز ضمن سلسلة Win، وربما باسم Honor Win Pad Mini.
أشار أحد المُسرّبين في قسم التعليقات إلى أن جهاز Honor Win Pad Mini قد يحتوي على أكبر بطارية مقارنةً بالأجهزة اللوحية الصغيرة الأخرى المتوفرة في السوق. ولا تزال تفاصيل الجهاز الأخرى طي الكتمان. وتشير الشائعات إلى أن الشركة قد تكشف النقاب عن هاتفي الألعاب Honor Win 2 وWin RT 2 بحلول نهاية هذا العام في الصين. وبالتالي، من المحتمل أن يتم الإعلان الرسمي عن Win Pad Mini بالتزامن مع سلسلة هواتف Win 2.

أما عن مواصفات الشحن فمن المتوقع أن ياتي الجهاز ببطارية ضخمة بسعة 10000 مللي أمبير، وشحن لاسلكي، وشاشة مسطحة بدقة 2K ومعدل تحديث عالٍ، وكاميرا تليفوتوغرافية، ومروحة تبريد صغيرة مدمجة، وماسح بصمة ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية، ومكبرات صوت مزدوجة عالية الجودة، ومقاومة فائقة للماء. 

مواصفات جهاز Honor Win Pad Mini 

كشف تقرير حديث أن سلسلة Win 2 قد تضم ثلاثة طرازات . من المحتمل أن يكون الطراز الأساسي مزودًا بشاشة بدقة 1.5K ومعدل تحديث عالٍ ومعالج Snapdragon 8 Elite. أما الطراز الأعلى منه، فقد يكون مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، ومن المرجح أن يتميز بشاشة مماثلة.

من المرجح أن يُطلق على الجهاز الذي يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل السادس، والذي ذكره المُسرّب في منشور على منصة Weibo، اسم Honor Win 2 Pro Max. 

هواتف الألعاب شركة Honor أجهزة كمبيوتر محمولة جهاز Win Turbo جهاز Honor Win Pad Mini بطارية ضخمة

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