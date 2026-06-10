هتوحشني أوي.. حاتم صلاح ينهي عبدالعزيز مخيون بكلمات مؤثرة

نعى الفنان حاتم صلاح، الراحل الفنان القدير عبد العزيز مخيون ،الذي توفي صباح اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، حيث تم حجزه داخل العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونشر حاتم صلاح صورة تجمعه بالراحل عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك وعلق عليها قائلاً: “رحمة اللّٰه وعفوه وغفرانه للفنان القدير العملاق عبدالعزيز مخيون هتوحشني اوي وكان ليا الشرف والفخر الكبير اني وقفت قدامك” .

واختتم: "هتوحشني ياابو شداد .. انا الله وانا اليه راجعون".

وفاة الفنان عبد العزيز مخيون

كان الفنان الراحل قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الأخيرة، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يتم إيداعه بقسم العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية عن قرب.

وشيعت جثمان الراحل، مساء اليوم الأربعاء بالمسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يتلقى أفراد الأسرة واجب العزاء بالقرية.