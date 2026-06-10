نقابة الموسيقيين تنعي الراحل "عبد العزيز مخيون"

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى، الفنان عبد العزيز مخيون، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وغيب الموت الفنان القدير عبد العزيز مخيون عن بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد تسبب في ضيق بالتنفس، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، قبل أن تتدهور حالته الصحية في الساعات الأخيرة ويفارق الحياة، تاركاً خلفه تاريخاً فنياً حافلاً امتد لأكثر من خمسة عقود.

الراحل عبد العزيز مخيون تواجد في موسم دراما رمضان الماضي 2026 من خلال مسلسلين هما "إفراج" بطولة عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، عمر السعيد، جهاد حسام الدين، سما إبراهيم وعدد آخر من الفنانين، و"سو اسوا" بطولة أحمد مالك وهدى المفتى ونهى عابدين وخالد كمال وأحمد عبد الحميد وغيرهم من الفنانين.