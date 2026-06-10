التهاب الزائدة الدودية.. أعراض ومضاعفات خطيرة

يُعد التهاب الزائدة الدودية من أكثر الحالات الطبية الطارئة شيوعًا، إذ يحدث عندما تنسد الزائدة الدودية أو تُصاب بعدوى تؤدي إلى التهابها وتورمها، ما قد يسبب ألمًا شديدًا في أسفل البطن ويتطلب التدخل السريع لتجنب انفجارها وحدوث مضاعفات خطيرة.

قد يحدث التهاب الزائدة الدودية نتيجة أكثر من سبب، وفي كثير من الحالات لا يكون السبب الدقيق معروفًا.

الأسباب المحتملة لالتهاب الزائدة:

1-تراكم البراز المتصلب أو وجود نموات داخل الزائدة الدودية، مما قد يؤدي إلى انسداد الفتحة الموجودة بداخلها.

2-تضخم الأنسجة في جدار الزائدة الدودية نتيجة الإصابة بعدوى في الجهاز الهضمي أو في أي مكان آخر من الجسم.

3-الإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية.

وعندما يحدث انسداد أو التهاب داخل الزائدة الدودية، يمكن أن تتكاثر البكتيريا بداخلها بسرعة، مما يؤدي إلى التهابها وتورمها وامتلائها بالصديد، وهي حالة تتطلب التدخل الطبي السريع.

متى يصبح الأمر خطيرًا؟

ويحذر الأطباء من أن انفجار الزائدة الدودية قد يؤدي إلى انتشار البكتيريا داخل تجويف البطن، ما يسبب التهاب الغشاء البريتوني أو تسمم الدم، وهي مضاعفات قد تهدد الحياة.

مضاعفات خطيرة:

إذا لم يُعالج التهاب الزائدة الدودية بسرعة، فقد تنفجر الزائدة الدودية. وعند حدوث ذلك قد يشعر المريض بتحسن مفاجئ في الألم لفترة قصيرة، ثم يعقب ذلك عادةً ألم شديد ينتشر في جميع أنحاء البطن، وقد تصبح الحركة مؤلمة للغاية.



