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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عوامل تزيد من خطر سرطان القولون والمستقيم.. احذرها

عوامل تزيد من خطر سرطان القولون والمستقيم..
عوامل تزيد من خطر سرطان القولون والمستقيم..
رنا عصمت

يُعد سرطان القولون والمستقيم من أكثر أنواع السرطان شيوعًا، ورغم أن السبب الدقيق للإصابة به ليس معروفًا دائمًا، فإن هناك عوامل قد تزيد من احتمالية حدوثه.

عوامل تزيد من خطر سرطان القولون والمستقيم..

١-التقدم في العمر: يزداد خطر الإصابة بعد سن الخمسين، وترتفع الاحتمالية مع التقدم في العمر.

٢-الجنس: يُعد أكثر شيوعًا لدى الرجال، خاصة سرطان المستقيم.

السلائل (الزوائد اللحمية): بعض الزوائد التي تنمو داخل القولون أو المستقيم قد تتحول إلى سرطان مع الوقت، خاصة نوع يُعرف بالورم الغدي.

٣- التاريخ المرضي الشخصي: الإصابة السابقة بسرطان القولون والمستقيم أو وجود سلائل سابقة قد يزيد من خطر الإصابة مجددًا، كما ترتبط أمراض التهاب الأمعاء المزمنة مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي بارتفاع الخطر.

٤- التاريخ العائلي: وجود أحد الأقارب من الدرجة الأولى مصابًا بسرطان القولون والمستقيم أو بعض المتلازمات الوراثية يزيد من احتمالية الإصابة.

٥-النظام الغذائي: الإكثار من اللحوم الحمراء والدهون والكوليسترول مع قلة تناول الألياف والخضروات قد يرفع من الخطر.

٦- نمط الحياة: التدخين، والإفراط في تناول الكحول، وقلة النشاط البدني، وزيادة الوزن من العوامل المرتبطة بزيادة خطر الإصابة.

٧- مرض السكري: الأشخاص المصابون بالسكري أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم مقارنة بغيرهم.

dailymedicalinfo 

عوامل تزيد من خطر سرطان القولون والمستقيم خطر سرطان القولون والمستقيم سرطان القولون والمستقيم سرطان القولون

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