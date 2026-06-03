لمرضى القولون التقرحي.. أطعمة يجب الابتعاد عنها

لا يُعد الطعام سببًا للإصابة بـ التهاب القولون التقرحى (UC)، كما لا توجد حمية غذائية قادرة على علاج المرض بشكل نهائي. ومع ذلك، قد تؤدي بعض الأطعمة إلى تفاقم الأعراض أثناء نوبات النشاط أو التهيج.

قد يوصي الطبيب بتجنب بعض الأطعمة التي تُسبب مشكلات شائعة خلال هذه الفترات، خاصة الأطعمة التي تزيد من الغازات، مثل:

-البروكلي.

-القرنبيط.

-البقوليات.

-الحبوب الكاملة.

كما ينصح بعض اختصاصيي التغذية بتناول خمس أو ست وجبات صغيرة يوميًا بدلًا من وجبتين أو ثلاث وجبات كبيرة، بالإضافة إلى شرب كميات كافية من السوائل، خاصة الماء، للمساعدة في الحفاظ على الترطيب.

ومن المهم معرفة أن استجابة المرضى للأطعمة تختلف من شخص لآخر؛ فقد يسبب نوع معين من الطعام أعراضًا مزعجة لدى شخص، بينما لا يؤثر على شخص آخر إطلاقًا.

ورغم انتشار العديد من الأنظمة الغذائية المخصصة لمرضى أمراض الأمعاء الالتهابية (IBD)، فإن الأطباء يؤكدون أنه لا توجد حمية غذائية واحدة ثبت علميًا أنها تعالج التهاب القولون التقرحي أو تسيطر عليه بشكل فعال لدى جميع المرضى.

المصدر: ديلى ميديكال