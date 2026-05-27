مشاكل خطيرة بالقلب والقولون .. تحذير من الإفراط في تناول اللحم الضاني

يُعد اللحم الضاني من الأطعمة المفضلة لدى الكثير، خاصةً خلال عيد الأضحى المبارك .
ولكن وفقًا لموقع هيلث لاين، فهذا النوع من اللحوم قد يسبب بعض المشكلات الصحية عند تناوله بكثرة أو بشكل مستمر ، وقد رصد الموقع في تقرير خاص أبرز أضراره.
الشعور بالانتفاخ :
الإفراط في تناول اللحم الضاني يؤدي إلى الإصابة بعدة مشاكل بالجهاز الهضمي والإصابة بعسر الهضم.
- مشاكل في الكلى :
ينصح الأطباء مرضى الكلى بالحرص في تناول اللحم الضاني وذلك لانه يزيد من مشاكل الكلى ويؤدي إلى وجود بعض الاضطرابات الصحية .
- عالي الدهون :
يحتوى اللحم الضاني على الكثير من الدهون مما يساهم في رفع نسبة كوليسترول الدم بالإضافة إلى الإصابة بببعض مشاكل القلب.
السمنة وزيادة الوزن :
بعض أجزاء اللحم الضاني غنية بالسعرات الحرارية، ما قد يساهم في زيادة الوزن والسمنة عند تناولها بكميات كبيرة .
الشعور بالخمول :
تناول الدهون الحيوانية بكثرة قد يسبب اضطرابات في الهضم والشعور بالخمول بعد الوجبات الدسمة .
قد يسبب الإصابة بالسرطان :
الإفراط في تناول اللحوم الحمراء قد يرتبط بزيادة احتمالية الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة سرطان القولون