أحمد حاتم يعلن إصابته بعد أداء مناسك الحج : «ربى إنى لما أنزلت إليّ من خير فقير»

أعلن الفنان أحمد حاتم عن تعرّضه للإصابة فى قدمه عقب انتهائه من أداء مناسك الحج، وذلك خلال تواجده بالمملكة العربية السعودية.

وشارك أحمد حاتم صورة من رحلته عبر إنستجرام وكتب: "ربى إنى لما أنزلت إليّ من خير فقير".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه، متمنين له الشفاء العاجل بعد رحلته بعد أداء مناسك الحج.

وكان قد أثار الفنان أحمد حاتم حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة له ببدلة زفاف بيضاء أنيقة إلى جانب عروس.

وكشف الفنان أحمد حاتم حقيقة زواجه بصورة بدلة الزفاف كاتبًا عبر فيسبوك: كذبة أبريل خليكم جاهزين.

وكان قد كشف الفنان أحمد حاتم، عن كواليس تصوير فيلم «الملحد»، مؤكدًا أن العمل يُعد من أصعب وأهم التجارب الفنية في مشواره.

وأوضح حاتم أن الفيلم يناقش قضية شائكة وحساسة، مشيرًا إلى أنه كان حريصًا على تقديم الشخصية بصدق وعمق حتى تصل الرسالة للجمهور دون مبالغة، وقال: «كنت حريص إن الأداء يكون صادق والناس تتأثر بالقصة».