رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد محطة اليسر لتحلية المياه لضمان انتظام الخدمة

أجرى اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، جولة ميدانية صباح اليوم داخل محطة اليسر لتحلية المياه بمدينة الغردقة، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة منظومة التشغيل والتأكد من انتظام العمل واستمرار ضخ المياه للمواطنين بكفاءة.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة المستمرة التي تنفذها الشركة خلال إجازة عيد الأضحى، لضمان استقرار خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مدن المحافظة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والفروع.

وخلال تفقده للمحطة، تابع رئيس الشركة سير العمل داخل منظومة التشغيل، واطمأن على جاهزية المعدات وانتظام عمليات الإنتاج والتوزيع، مؤكدًا أهمية الحفاظ على كفاءة التشغيل واستمرار تقديم الخدمة دون انقطاع طوال فترة العيد.

كما واصل اللواء مهندس بهاء عبد المنعم متابعة أعمال جميع قطاعات الشركة على مستوى المحافظة، والتي تعمل على مدار الساعة لضمان انتظام واستقرار إمدادات المياه، والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو بلاغات قد تطرأ خلال أيام العيد.

وشدد رئيس شركة مياه البحر الأحمر على مديري الفروع ورؤساء القطاعات بضرورة تكثيف المرور الميداني والمتابعة المستمرة لمختلف مواقع العمل، مع التأكد من جاهزية فرق الطوارئ والصيانة للتدخل السريع في حال حدوث أي أعطال.

وأكد استمرار إعلان حالة الاستعداد القصوى بجميع مواقع الشركة طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، لضمان استدامة منظومة التشغيل واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وجودة عالية.

وأشار إلى أن الشركة تضع على رأس أولوياتها توفير أفضل مستوى من الخدمات لأهالي محافظة البحر الأحمر، مع الحفاظ على انتظام ضخ المياه وتحقيق الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين على مدار اليوم.