في إطار منشوراته التوعوية لرفع التثقيف الصحي لدي المواطنين ، نشر المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان ، مجموعة من الإرشادات الصحية الهامة لتناول اللحوم في عيد الأضحى والتي جاءت كالتالي :-

نصائح صحية لتناول اللحوم في عيد الأضحى

-حافظ على صحتك بممارسة الرياضة الخفيفة بصورة يومية .

- في الوجبة الواحدة لا بد من تناول الخضراوات والفاكهة والحبوب الكاملة مع اللحم.

- إزالة الدهون الزائدة من اللحوم قبل الطهي ضروري، وينصح بالسلق بدلًا من القلي أو التحمير لتسهيل الهضم.

- يُفضل تقديم الخضروات المطهية مع اللحوم لدعم عملية الهضم وامتصاص الدهون بشكل صحي.

-اختيار قطع اللحم الأقل دهونًا، خيار صحي أكثر.

- شرب كمية كافية من الماء

- توزيع اللحوم على عدة أيام بدل الكميات الكبيرة مرة واحدة