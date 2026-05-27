في إطار منشوراته التوعوية لرفع التثقيف الصحي لدي المواطنين ، نشر المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان ، مجموعة من الإرشادات الصحية الهامة لتناول اللحوم في عيد الأضحى والتي جاءت كالتالي :-
نصائح صحية لتناول اللحوم في عيد الأضحى
-حافظ على صحتك بممارسة الرياضة الخفيفة بصورة يومية .
- في الوجبة الواحدة لا بد من تناول الخضراوات والفاكهة والحبوب الكاملة مع اللحم.
- إزالة الدهون الزائدة من اللحوم قبل الطهي ضروري، وينصح بالسلق بدلًا من القلي أو التحمير لتسهيل الهضم.
- يُفضل تقديم الخضروات المطهية مع اللحوم لدعم عملية الهضم وامتصاص الدهون بشكل صحي.
-اختيار قطع اللحم الأقل دهونًا، خيار صحي أكثر.
- شرب كمية كافية من الماء
- توزيع اللحوم على عدة أيام بدل الكميات الكبيرة مرة واحدة