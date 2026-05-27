«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ نحر الأضاحي وتوزيع لحوم الصكوك

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بدء ذبح الأضاحي من بعد صلاة عيد الأضحى المبارك والتي تستمر حتي ثالث أيام العيد،؛ لتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في جميع المحافظات ضمن حملة «صك الأضحية» لعام 2026، تحت شعار: «أرضِ ربَّكَ وأطعمْ مستحقًّا».

أكد «بيت الزكاة والصدقات» على الالتزام بمواعيد الذبح المقررة شرعًا واتباع إجراءات الأمن والسلامة وإشراف طبي كامل واستخدام سيارات مبردة لتسليم نصيب المستحق والمضحي في حقائب حرارية للحفاظ على جودة اللحوم في المحافظات أو أقرب فرع من فروع بيت الزكاة والصدقات.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أنه سيتم توزيع لحوم الأضاحي لذبح الأضاحي من الأبقار البلدية والخراف البرقي على مئات الآلاف من المستحقين في جميع المحافظات، وذلك في إطار التيسير على المضحين من داخل مصر وخارجها الذين وكلوا «بيت الزكاة والصدقات» في أداء شعيرة الأضحية، وضمان وصول لحومها إلى المستحقين من الأُسَر الأولى بالرعاية، وخاصة في القرى والنجوع والمناطق النائية والحدودية.

توزيع لحوم الصدقات

واختتم «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أعمال توزيع لحوم الصدقات ضمن مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة»، وذلك بعد وصول الدعم إلى أكثر من 500 ألف مستحق في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، في إطار جهود البيت المستمرة لدعم الأُسَر الأَوْلى بالرعاية والأكثر احتياجًا قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وشهدت المبادرة تنفيذ عمليات توزيع موسعة في مختلف المحافظات، عن طريق فرق العمل الميدانية التابعة لـ«بيت الزكاة والصدقات»، بما يضمن وصول لحوم الصدقات إلى المستحقين في القرى والمراكز والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لخطة متكاملة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأُسَر المستحِقة، وإدخال الفرحة عليهم في هذه الأيام المباركة.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» أن المبادرة تأتي امتدادًا لدوره المجتمعي والإنساني في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخ قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وحرصًا على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والوصول بالدعم إلى أكبر عدد من المستحقين في مختلف أنحاء الجمهورية.