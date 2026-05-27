«عداؤكم لإسرائيل قديم» .. سيناتور أمريكي يفتح النار على باكستان بسبب اتفاقيات أبراهام

شن السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، هجوم على باكستان بعد تصريحات وزير الدفاع خواجة آصف، الذي أعلن رفضه التطبيع مع إسرائيل أو قبول دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالدخول في اتفاقيات أبراهام.

وقال جراهام عبر حسابه بمنصة "إكس" : "لقد كان واضحًا لي منذ فترة طويلة أن باكستان كوسيط أكثر من مجرد مشكلة. عداؤها تجاه إسرائيل قائم منذ زمن طويل، مضيفا أنه "لا يمكن إنكار أن الطائرات العسكرية الإيرانية تُستضاف في القواعد الجوية الباكستانية، وأن الخطابات السابقة من أعلى المسؤولين الباكستانيين ضد إسرائيل مقلقة".

وأشار السيناتور الأمريكي إلى أنه، بالنسبة لتعليقات وزير الدفاع حول اتفاقيات أبراهام، حيث قال إن باكستان لن تنضم أبدًا لأنهم لا يثقون بإسرائيل: قد يكون المقطع يعود إلى عام، لكنني أخشى أن تكون المشاعر طازجة.

واختتم تعليقه بالقول إنه من هذا المنطلق، من الضروري أن تقدم باكستان إجابة الآن على دعوة الرئيس ترامب للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام.