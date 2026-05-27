هل يجوز صلاة عيد الأضحى في البيت مُنفردًا ومن دون خطبة بدون عذر؟

لعله من الأهمية معرفة هل يجوز صلاة عيد الأضحى في البيت منفردا ومن دون خطبة بدون عذر؟ ، حيث يحين موعد صلاة عيد الأضحى المبارك خلال دقائق من الآن ، وحيث إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أوصى الجميع على الخروج لصلاة العيد وكذلك حضورها للحائض - التي لا يجوز لها الصلاة- من هنا ينبغي الوقوف على هذا الحكم بسؤال هل يجوز صلاة العيد في البيت منفردا ومن دون خطبة بدون عذر؟ .

هل يجوز صلاة العيد في البيت منفردا ومن دون خطبة بدون عذر

قال الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى شرع صلاة العيد لإظهار الفرح والسرور لما تم قبلهما من عبادتين جليلتين، هما الصيام في عيد الفطر، والحج في عيد الأضحى، منوهًا بأنها من الشعائر الإسلامية العظيمة.

وأوضح " قشطة " في إجابته عن سؤال : ما حكم صلاة العيد منفردًا في المنزل من دون خطبة؟ ، أن الشريعة الإسلامية راعت التيسير على المسلمين في أداء صلاة العيد ، مشيرًا إلى أن عيدي الفطر والأضحى بدلًا من أعياد الجاهلية.

واستشهد بحديث سيدنا أنس رضي الله عنه، حين قال: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما يوم الفطر ويوم النحر".

ونبه إلى أنه لذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أن صلاة العيدين سنة مؤكدة، وهذا هو الرأي المختار للفتوى، ومن ثم يُستحب للمسلم أن يصلي العيدين مع الإمام وجماعة المسلمين في المسجد أو في الخلاء ، لما في ذلك من إظهار لشعائر الإسلام وروح التآلف بين المسلمين.

وأفاد بأن من لم يتمكن من صلاة العيدين مع الجماعة في المسجد ، فإنه يجوز له أن يصليها في منزله منفردًا، ومن دون خطبة، تقليدًا لمن أجاز ذلك من أهل العلم والفقهاء، لافتًا إلى أن الخطبة ليست شرطًا لصحة صلاة العيد عند من قال بجواز أدائها في المنزل.

حكم صلاة عيد الأضحى

حكم صلاة العيد سُنة مؤكدة واظب عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأمر الرجال والنساء بأدائها، –حتى المرأة الحائض تخرج للاستماع إلى خطبة العيد ولا تؤدي صلاة العيد وتكون بعيدة عن المصلى.

ويستحب لمن يذهب لأداء صلاة العيد الحرص على الاغتسال وارتداء أفضل الثياب، مع التزام النساء بمظاهر الحشمة وعدم كشف العورات، والالتزام بغض البصر عن المحرمات، كما يستحب التبكير إلى مصلى العيد بسكينة ووقار.

ويستحب الذهاب من طريق والعودة من طريق آخر، لحديث جابر رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ» رواه البخاري، ومن الحكمة في ذلك: أن يوافق تسليم الملائكة ووقوفهم على أبواب الطرقات، وأن يشهد له الطريقان بإقامة شعائر الإسلام.

حكم صلاة عيد الأضحى لمن ترك الخطبة

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن السُّنَّةُ في صلاة عيد الفطر المبارك ، أنه إذا فرغ الإمام من الصلاة أن يخطب على المنبر خطبتين، يَفْصِل بينهما بجَلْسة، ومن المُستحب في خطبة عيد الفطر أن يستفتحَ الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبعٍ.

ونوه بأن حضور خطبة العيد ليست واجبة، فيجوز للمسلم مع الكراهة الانصراف من المُصلى وعدم الاستماع عليها، لما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ: «إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ».

حكم صلاة عيد الأضحى في البيت

ورد عن حكم صلاة عيد الأضحى في البيت ، بأن صلاة العيد سُنة من صلاها أخذ ثوابها ومن لم يصليها فلا وزر عليه، فصلاة العيد يصح أن تصلى جماعة ويصح أن تصلى فرادى، ويجوز أداء صلاة العيد في المنزل، حيث إذا صلى شخص صلاة الفجر، ونام، ولم يلحق بصلاة العيد، فيمكنه أن يؤديها في منزله.

وقت صلاة عيد الأضحى في البيت

يبدأ وقت صلاة عيد الأضحى من وقت ارتفاع الشمس، أي: بعد شروقها بحوالي ثلث الساعة، ويمتد إلى زوال الشمس، أي: قبيل وقت الظهر ، وعلى المسلم ألا يحزن ويخاف من ضياع الأجر فيما اعتاد فعله من العبادات لكن منعه العذر؛ وذلك لأنَّ الأجر والثواب حاصل وثابت حال العُذر، بل إنَّ التعبُّد في البيت في هذا الوقت الذي نعاني فيه من تفشي الوباء يوازي في الأجر التعبُّد في المسجد.

صيغة تكبيرات صلاة عيد الأضحى في البيت

صِيغة تكبيرات صلاة العيد في البيت فتكون بالشكل التالي:" (الله اكبر، الله أكبر، لا اله إلا الله، الله أكبر، لله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمدُ لله كثيرًا، وسبحانَ الله بكرةً وأصيلًا، لا إله إلا اللهُ وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعزّ جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا اله إلا الله ولا نَعبد إلا إياه، مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون).

كيفية صلاة عيد الأضحى في البيت

تُؤدى صلاة عيد الأضحى ركعتان بشكلٍ يختلف عن الصلوات المفروضة المعتادة، فيبدأ المسلم بالركعة الأولى مُكبِرًا سبع تكبيراتٍ قبل القراءة، من غير تكبيرات الركوع، وخمس تكبيراتٍ في الركعة الثانية قبل القراءة أيضًا.

وتبدأ الركعة الأولى بالتكبيرات ثُمَّ قراءة سورة الفاتحة، تليها سورة الأعلى أو سورة ق، أمّا الركعة الثانية فَتكبّر فيها خمس تكبيراتٍ غير تكبيرة القيام، تليها سورةُ الفاتحة وبعدها سورة الغاشية أو سورة القمر.

ويجوز أداء صلاة عيد الأضحى في البيت، بالكيفية التي تُصلى بها صلاة العيد، وأن يُصليها الرجل فردا أو جماعة بأهل بيته، ولا تشترط الخطبة لصلاة العيد، فإن صلى الرجل بأهل بيته فيقتصر على الصلاة دون الخطبة.

