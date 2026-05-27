موعد مباراة مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا للناشئين

يضرب منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا موعدًا قويًا مع نظيره التنزاني، غدًا الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

موعد مباراة مصر وتنزانيا

وتقام مباراة منتخب مصر أمام تنزانيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة الصغار لحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب القاري.

وكان منتخب مصر قد نجح في التأهل إلى نصف النهائي بعد فوز كبير على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 4-1 في الدور ربع النهائي، ليواصل الفريق عروضه القوية في البطولة.

في المقابل، تأهل منتخب تنزانيا عقب الفوز على الجزائر بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 3-3 في واحدة من أقوى مواجهات الدور ربع النهائي.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بمعنويات مرتفعة، في ظل المستويات المميزة التي قدمها اللاعبون خلال البطولة، وطموحات كبيرة بالوصول إلى النهائي وحصد اللقب الأفريقي.