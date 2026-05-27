شلالات البلالين تُزيّن سماء البحيرة عقب صلاة عيد الأضحى.. وفرحة الأطفال ترسم البهجة في الساحات|صور

شهدت ساحات ومساجد محافظة البحيرة، صباح اليوم، أجواء احتفالية مبهجة عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث تزينت السماء بـ«شلالات البلالين» الملونة التي أطلقها الأطفال والأسر وسط حالة من الفرحة والسعادة، في مشهد أدخل البهجة على قلوب المواطنين تزامنًا مع احتفالات العيد.



وتوافد الأهالي منذ الساعات الأولى لأداء الصلاة وسط تكبيرات العيد وأجواء أسرية مميزة، أعقبها تبادل التهاني والتقاط الصور التذكارية بين الأطفال وذويهم.



بينما حرص عدد كبير من الأطفال على حمل البلالين بألوانها المختلفة، لتتحول الساحات ومحيط المساجد إلى لوحات احتفالية عكست أجواء البهجة والفرحة بعيد الأضحى المبارك، وسط إقبال كثيف من المواطنين على التنزه والخروج للاحتفال بأول أيام العيد. كما شهدت الشوارع والميادين المحيطة بالساحات حالة من الزحام المعتاد في مثل هذه المناسبة، مع استمرار تبادل التهاني بين الأهالي عقب انتهاء الصلاة.