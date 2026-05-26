الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام عصى خشبية بالبحيرة

كشفت أجهزة الامن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام عصى خشبية بالبحيرة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لمركز شرطة دمنهور بحدوث مشاجرة بين طرف أول (مزارع "مصاب بجروح وكدمات متفرقة" ونجله) ، طرف ثان (3 أشخاص، 4 سيدات "إحداهن مصابة بكسر بالأنف") "تم نقل المصابين لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم"، لخلافات على حيازة قطعة أرض زراعية ("ملك الطرف الأول ومستأجرة للطرف الثانى" صادر بشأنها قرار تمكين للطرف الأول "تم تنفيذه") تبادلوا خلالها التعدى بالضرب والتراشق بالحجارة مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة .. وبحوزة الطرف الثانى (2 عصا خشبية) وبسؤالهم أيدوا ما سبق.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







