ضبط عاطلين سرقا حقيبة سائق توك توك بأسلوب المغافلة في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله قائد مركبة "توك توك" من قيام شخصين بمغافلته وسرقة حقيبة منه بداخلها مبلغ مالى بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) وبسؤاله أفاد بتضرره من شخصين لقيامهما بسرقه حقيبة خاصة به من داخل مركبة التوك توك الخاصة به حال توقفه بدائرة القسم بها مبلغ مالى وبعض المتعلقات الشخصية بإسلوب المغافلة.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلين – مقيمان بدائرة القسم) وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار اليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.