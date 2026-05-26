قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استبعاد محمد القلاجي.. ننشر شروط مسابقة دولة التلاوة 2
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحي
هل تغيب جنينة الحيوان عن احتفالات عيد الأضحى 2026؟.. مصادر تكشف الموقف
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يتحرك بقوات كبيرة في جنوب لبنان ويسيطر على مواقع استراتيجية
من عرفات.. الخطيب يؤدي مناسك الحج بصحبة عمرو الليثي
بتكلفة بلغت 21 مليون جنيه.. التنمية المحلية تعلن تشغيل مجزر «كلح الجبل» بإدفو بطاقة 20 رأس ماشية في الساعة
سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء
واشنطن تؤكد التزامها العميق برسالة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين
موعد صلاة عيد الأضحى 2026.. هنصلي الساعة كام؟
قفزة عالمية.. كيف تحولت القاهرة إلى عاصمة السيارات الذكية في إفريقيا؟
نفرة الحجاج إلى مزدلفة عبر أطول ممر مشاة في العالم
إعلام عبري: أي اتفاق مع إيران لن يغير انتشار الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

راندا البحيري تتعرض للإصابة فى ذراعها.. تفاصيل

راندا البحيرى
راندا البحيرى
أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة راندا البحيري تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلن فيه عن تعرضها الى إصابة شديدة فى يدها. 

وقالت راندا البحيري : دي ايدي كده بعد ما اتحسنت بكتير .. انا بقالي فتره تعبانه جدا وحقن يوميه و كنت بحاول اخبي عليكم علشان محدش يزعل علي بس النهارده قررت أقولكم علشان اللي يشوف البوست ده في وقت عرفه. 

واضافت راندا البحيري : ارجوكم ارجوكم محتاجه كل واحد يدعيي عن ظهر غيب حتي لو ميعرفنيش واكتر حاجه محتاجاها دلوقتي الدعاء فقط، وربنا يخليكم بحبكم جدا وشكرا مسبقاً. 

راندا البحيري تتحدث عن فوازير شبيك لبيك

من ناحية اخرى تحدثت الفنانة راندا البحيري عن كواليس مشاركتها فى فوازير “شبيك لبيك” الذى ستشارك فى الموسم الرمضاني 2026.

واعربت راندا البحيري عن سعادتها بالمشاركة فى فوازير “شبيك لبيك” ، وقالت فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد”: انها تحمست لخوض هذه التجربة بسبب اختلاف فكرتها وهى تتضمن ٣٠ فزورة على مدار ايام شهر رمضان .

واضافت راندا: انها تجسد دور ليلي وهى متزوجة من آدم الذى يجسد دوره الإعلامي محمد نشآت ولكنهم يسعوا دائما لتحقيق الشهرة عن طريق الفن او صناعة محتوى ، ويتفاجئوا بظهور جني يدعى رضا عن طريق دجالة ، ثم تنطلق الاحداث وتجسد راندا البحيري ومحمد نشأت كل يوم على مدار الحلقات شخصيات لنجوم شهيرة على مستوى الوطن العربي.

واختتمت رندا البحيري   حديثها: بأنهم تعمدوا ان يكون اخر يوم تصوير هو أمس بالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة ، معلقة: “الحلقات مشرفة جدا والجمهور هيتفاجأ لأننا بنجسد ادوار لشخصيات عامة كل الناس بتحبها”.

وكشفت الفنانة راندا البحيري ايضا عن تفاصيل مشاركتها فى مسلسل “ضحايا” والذى من المقرر ان يشارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٦ .

وقالت راندا البحيري فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” : انه بتجسد دور صحفية ضمن احداث المسلسل وتقابل العديد من المواقف التى تندرج تحت طابع التشويق والإثارة .

واضافت ان المسلسل فكرته تدور حول ازمة تحدث لكل بطل من الأبطال وتجعله ضحية ، ومن المقرر ان ينطلق فى النصف الثانى من رمضان وهو ١٥ حلقة ، مؤكدة: ان من المتوقع ان يحقق المسلسل نجاحا كبيرا لأنه يناقش موضوع مختلف تماما ويحمل طابع الأعمال الأجنبية من حيث الحبكة والفكرة.

أبطال مسلسل الضحايا

والمسلسل من بطولة الفنانة سميرة توفيق ، راندا البحيري ،صلاح عبّد الله ، ندي بسيوني ، وفاء سالم ، عمرو رمزي ،ميرنا وليد ومن إخراج حاتم صلاح الدين توفيق وانتاج بلال صبري .

راندا البحيري الفنانة راندا البحيري أعمال راندا البحيري أفلام راندا البحيري إصابة راندا البحيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة للرزق السريع يوم عرفة.. اقرأها الآن وانتظر الفرج العاجل

أدعية يوم عرفة

3 أدعية لا تفرط فيها يوم عرفة.. تمسك بها ورددها حتى المغرب

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

مباراة الزمالك وبيراميدز

في غياب الأهلي.. صدام مبكر بين الزمالك وبيراميدز بدوري الأبطال

منتخب مصر

الإصابة تهدد نجم المنتخب المصري من التواجد في كأس العالم

دعاء يوم عرفة مستجاب

دعاء عصر يوم عرفة مستجاب.. ردد 210 أدعية جامعة ترزقك من حيث لا تحتسب

بيزيرا

بيزيرا يتغزل فى نجم الاهلي: لاعب مختلف وإمكانياته عالية

ترشيحاتنا

غزالة

بعد واقعة قرد السادات.. تفاصيل هروب غزالة من مزرعة بالمنوفية أثناء بيعها

الشاب ووالدته

كما ربياني صغيرًا.. شاب يحمل والدته على كتفيه أثناء أداء مناسك الحج

فرد أمن

12 ساعة واقف من غير كرسي.. منشور صادم عن فرد أمن داخل مول شهير يشعل السوشيال ميديا

بالصور

أفضل طرق لتخزين اللحوم بطريقة صحيحة.. للحفاظ على الطعم والجودة

أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم

طريقة تنظيف الكرشة وطهيها بشكل صحيح.. خطوات سهلة للتخلص من الرائحة والشوائب

طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن.. طعم المشويات الأصلية في البيت

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن
طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن
طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن

الأعياد تكشف توتر العلاقات الزوجية بشكل أكبر.. فكيف نتعامل معها؟

كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟
كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟
كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

المزيد