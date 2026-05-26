في بيان مشترك .. نتنياهو وكاتس: الجيش الإسرائيلي هاجم محمد عودة القائد الجديد لـ"القسام"

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية عسكرية استهدفت محمد عودة في قطاع غزة، والذي وصفته بأنه القائد الجديد لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حركة حماس، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن العمليات المستمرة ضد القيادات العسكرية للحركة داخل القطاع.

وبحسب البيان، تعتبر إسرائيل أن محمد عودة تولى مسؤوليات قيادية بارزة داخل كتائب القسام خلال الفترة الأخيرة، إلا أن البيان لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن نتائج العملية أو ما إذا كان الهدف قد أُصيب أو قُتل جراء الهجوم. كما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من حركة حماس أو كتائب القسام بشأن ما ورد في البيان الإسرائيلي.

وتأتي هذه العملية في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ غارات وهجمات تستهدف مواقع وأفرادًا تقول إنهم مرتبطون بالبنية العسكرية لحركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى.

ويرى مراقبون أن الإعلان عن استهداف شخصية توصف بأنها تتولى موقعًا قياديًا داخل كتائب القسام يعكس استمرار التركيز الإسرائيلي على استهداف البنية القيادية والعسكرية للحركة، في وقت تشهد فيه الساحة الفلسطينية تطورات ميدانية وأمنية متسارعة.

وفي المقابل، غالبًا ما تتعامل الفصائل الفلسطينية بحذر مع مثل هذه الإعلانات إلى حين التحقق من نتائج العمليات ميدانيًا، خصوصًا في ظل تضارب المعلومات خلال فترات التصعيد العسكري.