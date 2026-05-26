نيويورك تايمز: القوات الأمريكية أغرقت زورقين إيرانيين خلال محاولة لزرع ألغام في مضيق هرمز

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين، أن القوات الأمريكية نفذت عملية عسكرية في محيط مضيق هرمز أسفرت عن إغراق زورقين سريعين تابعين لإيران، بعدما رصدت محاولتهما زرع ألغام بحرية في أحد أهم الممرات الملاحية الاستراتيجية في العالم.

ووفقًا للمعلومات التي أوردتها الصحيفة، فإن أجهزة الاستخبارات الأمريكية والقوات البحرية المنتشرة في المنطقة تابعت تحركات بحرية إيرانية وصفتها بالمريبة، قبل أن تتأكد من وجود نشاط يهدف إلى نشر ألغام بحرية قد تشكل تهديدًا مباشرًا لحركة الملاحة الدولية وناقلات النفط العابرة للمضيق.

وأضافت الصحيفة أن القوات الأمريكية تدخلت فور رصد العملية، ونفذت ضربات استهدفت الزورقين السريعين، ما أدى إلى إغراقهما وإحباط عملية زرع الألغام قبل اكتمالها. ولم تورد المصادر تفاصيل إضافية بشأن حجم الخسائر البشرية أو طبيعة الوحدات الإيرانية المشاركة في العملية.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج، حيث تتبادل واشنطن وطهران الاتهامات بشأن تهديد أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.

كما يتزامن مع تقارير استخباراتية أمريكية تحدثت عن زيادة النشاط العسكري الإيراني في محافظة هرمزغان والمناطق المحيطة بمضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة.

ويحظى المضيق بأهمية استراتيجية استثنائية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية والتجارة البحرية الدولية، ما يجعل أي تهديد لأمنه محل اهتمام ومتابعة من القوى الدولية والأسواق العالمية.

وتعكس الحادثة، بحسب خبراء أمنيين، استمرار حالة التوتر والحذر العسكري في الخليج، وسط جهود دبلوماسية متواصلة لمنع تحول المواجهات المحدودة إلى صراع أوسع قد يؤثر على أمن المنطقة والممرات البحرية الحيوية.