صلاح يعود لقائمة فوربس لأعلى الرياضيين دخلاً 2026 بإجمالي 55 مليون دولار

عاد محمد صلاح إلى قائمة فوربس لأعلى الرياضيين دخلاً لعام 2026، محتلاً المركز 47 بإجمالي دخل وصل إلى 55 مليون دولار.

محمد صلاح

وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي أن محمد صلاح حقق 35 مليون دولار من داخل الملعب، إلى جانب 20 مليون دولار من الإعلانات والأنشطة التجارية، ليصبح اللاعب العربي الوحيد في القائمة هذا العام.

وأضاف أن صلاح جاء ضمن أعلى لاعبي كرة القدم دخلاً، خلف عدد من النجوم، بينما تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو القائمة بإجمالي 300 مليون دولار، يليه البرازيلي فينيسيوس جونيور في المراتب المتقدمة.