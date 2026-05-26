درسة سد العجز في قطاع الأطباء وأطقم التمريض بأسوان

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نائبه أسامة رزق داود بعقد اجتماع تنسيقى لدرسة سد العجز في قطاع الأطباء وأطقم التمريض ، تمهيدًا لإعادة التوزيع على الصروح الطبية من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية وفقًا للإحتياج الفعلى ، بما يساهم فى سد أوجه العجز وتحقيق الإستفادة المثلى من الكوادر البشرية داخل القطاع الصحى بالمحافظة .

ويأتى ذلك فى ضوء النتائج الإيجابية السريعة لتفعيل مجلس الصحة الإقليمى الذى عقد برئاسة المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أمس الأول.

وناقش الإجتماع أيضاً موقف التخلص الآمن من النفايات الطبية وكفاءة المفارم الطبية بالمستشفيات للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة على مستوى المحافظة ، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ، حيث تبين كفاءة مفارم مستشفى أسوان الجامعى على إستيعاب كامل النفايات الطبية الخاصة بها ، ودعم المستشفيات الآخرى عند الحاجة لذلك بما يدعم تطبيق معايير السلامة والصحة العامة داخل المنشآت الصحية .

التنسيق بين محافظة أسوان وززارة الصحة والسكان لنقل مطالب وإحتياجات المحافظة فى القطاع الطبى والعلاجى ، والتى تشمل سرعة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بمستشفى التأمين الصحى ، وتسليم مستشفى نصر النوبة ، وإستكمال الأعمال المتبقية بمستشفيات دراو وكوم أمبو ، ودعم المحافظة بعدد كاف من الأطباء .

وأكد نائب المحافظ على أهمية التنسيق المستمر بين مديرية الصحة وفروع الهيئة العامة للرعاية الصحية والتأمين الشامل والإعتماد والرقابة الصحية ، والجهات المختصة لتحقيق الإستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة ، والتعامل الفورى مع أى معوقات قد تواجه المنظومة الصحية ، بما يساهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لأهالى المحافظة .

وتأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان على تفعيل مخرجات مجلس الصحة الإقليمى ، وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية ، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية بما يساهم فى الحفاظ على الصحة العامة والإرتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.