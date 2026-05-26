قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القيادة المركزية الأمريكية تنفي استئناف "مشروع الحرية" في مضيق هرمز
روسيا: ميثاق الأمم المتحدة جنب العالم حرباً عالمية جديدة رغم التحديات المتصاعدة
ترامب يبحث مع نتنياهو تطورات إيران والمنطقة.. واستهداف قيادي بحماس في غزة
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن خريطة طقس إجازة عيد الأضحى المبارك
برلماني: توعية المواطنين خط الدفاع الأول ضد الغش التجاري في اللحوم
تكبيرات عيد الأضحى كاملة مكتوبة.. الصيغة الصحيحة وفضلها في أيام العيد
جدول مواعيد قطارات السكة الحديد خط القاهرة - الإسكندرية خلال إجازة العيد
استبعاد محمد القلاجي.. ننشر شروط مسابقة دولة التلاوة 2
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحي
هل تغيب جنينة الحيوان عن احتفالات عيد الأضحى 2026؟.. مصادر تكشف الموقف
نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يتحرك بقوات كبيرة في جنوب لبنان ويسيطر على مواقع استراتيجية
من عرفات.. الخطيب يؤدي مناسك الحج بصحبة عمرو الليثي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

درسة سد العجز في قطاع الأطباء وأطقم التمريض بأسوان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نائبه أسامة رزق داود بعقد اجتماع تنسيقى لدرسة سد العجز في قطاع الأطباء وأطقم التمريض ، تمهيدًا لإعادة التوزيع على الصروح الطبية من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية وفقًا للإحتياج الفعلى ، بما يساهم فى سد أوجه العجز وتحقيق الإستفادة المثلى من الكوادر البشرية داخل القطاع الصحى بالمحافظة .

ويأتى ذلك فى ضوء النتائج الإيجابية السريعة لتفعيل مجلس الصحة الإقليمى الذى عقد برئاسة المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أمس الأول. 

وناقش الإجتماع أيضاً موقف التخلص الآمن من النفايات الطبية وكفاءة المفارم الطبية بالمستشفيات للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة على مستوى المحافظة ، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ، حيث تبين كفاءة مفارم مستشفى أسوان الجامعى على إستيعاب كامل النفايات الطبية الخاصة بها ، ودعم المستشفيات الآخرى عند الحاجة لذلك بما يدعم تطبيق معايير السلامة والصحة العامة داخل المنشآت الصحية .

التنسيق بين محافظة أسوان وززارة الصحة والسكان لنقل مطالب وإحتياجات المحافظة فى القطاع الطبى والعلاجى ، والتى تشمل سرعة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بمستشفى التأمين الصحى ، وتسليم مستشفى نصر النوبة ، وإستكمال الأعمال المتبقية بمستشفيات دراو وكوم أمبو ، ودعم المحافظة بعدد كاف من الأطباء .

جهود متنوعة

 

دعم المستشفيات والوحدات الصحية بالأطباء وأطقم التمريض لسد العجز فى القوى البشرية ، وتحقيق التوزيع العادل للكوادر الطبية وفقًا لإحتياجات كل منشأة صحية 

متابعة منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة من خلال توفير وتوزيع المفارم الطبية بالمستشفيات بما يحقق الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين .

التأكيد على إستمرار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالقطاع الصحى لضمان الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بمختلف المدن والمراكز .

وأكد نائب المحافظ على أهمية التنسيق المستمر بين مديرية الصحة وفروع الهيئة العامة للرعاية الصحية والتأمين الشامل والإعتماد والرقابة الصحية ، والجهات المختصة لتحقيق الإستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة ، والتعامل الفورى مع أى معوقات قد تواجه المنظومة الصحية ، بما يساهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لأهالى المحافظة .

وتأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان على تفعيل مخرجات مجلس الصحة الإقليمى ، وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية ، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية بما يساهم فى الحفاظ على الصحة العامة والإرتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة للرزق السريع يوم عرفة.. اقرأها الآن وانتظر الفرج العاجل

أدعية يوم عرفة

3 أدعية لا تفرط فيها يوم عرفة.. تمسك بها ورددها حتى المغرب

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

مباراة الزمالك وبيراميدز

في غياب الأهلي.. صدام مبكر بين الزمالك وبيراميدز بدوري الأبطال

منتخب مصر

الإصابة تهدد نجم المنتخب المصري من التواجد في كأس العالم

بيزيرا

بيزيرا يتغزل فى نجم الاهلي: لاعب مختلف وإمكانياته عالية

دعاء يوم عرفة مستجاب

دعاء عصر يوم عرفة مستجاب.. ردد 210 أدعية جامعة ترزقك من حيث لا تحتسب

ترشيحاتنا

مستشفى العلمين

صحة مطروح ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لأجازة عيد الأضحى المبارك

حملات مكثفة في المنوفية

ضبط نصف طن لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل أحد المطاعم في المنوفية

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء "شلاتر" إيواء الكلاب الضالة بمدينة الخارجة

بالصور

نصائح لمرضى القلب والسكر في عيد الأضحى؟

نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى

أفضل طرق لتخزين اللحوم بطريقة صحيحة.. للحفاظ على الطعم والجودة

أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم

طريقة تنظيف الكرشة وطهيها بشكل صحيح.. خطوات سهلة للتخلص من الرائحة والشوائب

طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن.. طعم المشويات الأصلية في البيت

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن
طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن
طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

المزيد