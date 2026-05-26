محافظ أسوان يشدد على رفع الإشغالات وإعادة الإنضباط بالشوارع والأسواق

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية داخل الأسواق والشوارع الحيوية، حيث تفقد سوق السيل لمتابعة مستوى الإنضباط العام، ورفع الإشغالات ، وتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين داخل السوق، وذلك فى إطار جهود المحافظة لإعادة الشكل الحضارى للأسواق والمناطق التجارية.

وخلال الجولة رصد المحافظ وجود تقصير فى التعامل مع الإشغالات وتراكم للقمامة داخل سوق السيل ، الأمر الذى يؤثر على الحركة اليومية للمواطنين والمترددين على السوق، ويحد من تحقيق الإنسيابية المطلوبة داخل الشوارع والممرات الداخلية.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة رفع الإشغالات والباعة الجائلين بسوق السيل بشكل كامل وفورى ، مع فتح الشوارع الداخلية بالسويقة لتحقيق السيولة والإنسيابية المطلوبة أمام المواطنين ، وعدم السماح بعودة أى إشغالات تعوق حركة السير أو تتسبب فى التكدسات والعشوائية ، مع تنظيم حملات مكبرة بشكل يومى لضمان تنفيذ ذلك على الوجه الأكمل ، وبالتنسيق مع شرطة المرافق.

كما وجه المهندس عمرو لاشين بتحرير محاضر فورية ورادعة ضد المتعدين على حرم الطريق ، مع مصادرة والتحفظ على الإشغالات المخالفة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق غير الملتزمين ، وذلك فى إطار فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حسم للحفاظ على حق المواطنين فى الحركة الآمنة والمنظمة .

وتؤكد الجولات الميدانية المستمرة بمحافظة أسوان على مواصلة الجهود لإعادة الإنضباط للأسواق والشوارع الرئيسية ، والتعامل الحاسم مع الإشغالات والعشوائيات، بما يسهم فى تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الحضارى، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين والمترددين على الأسواق المختلفة.