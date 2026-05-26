محافظ أسوان يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات لاستقبال عيد الأضحى المبارك

وجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والمرافق الخدمية والوحدات التابعة لها، لتوفير متطلبات واحتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع ضمان توافر السلع الغذائية والتموينية والأساسية، خاصة اللحوم الحمراء، بجانب توفير حصص الدقيق الكاملة بالمستودعات، وتعزيز أرصدة السلع التموينية، وضخ الكميات المطلوبة من أسطوانات البوتاجاز بالأسعار المقررة لتلبية احتياجات المواطن الأسوانى خلال فترة العيد.

محافظة أسوان

جاء ذلك أثناء ترؤس المهندس عمرو لاشين، جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور أسامة رزق، نائب المحافظ، واللواء ماهر هاشم، السكرتير العام، واللواء رماح السيد، السكرتير العام المساعد، فضلاً عن أعضاء مجلس النواب النائبة ريهام عبد النبى، والنائبة منى شاكر، والنائب مدحت الركابى، والنائب محمد هلال، والنائب محمد أبو الخير، علاوة على القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية.

وأوضح محافظ أسوان أنه تم فتح 15 مجزرا حكوميا وخاصا لاستقبال ذبح الأضاحى مجاناً طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحت إشراف مديرية الطب البيطرى، وذلك بعيداً عن الشوارع والأماكن العامة، مؤكداً أنه سيتم توقيع غرامة فورية تصل إلى 10 آلاف جنيه فى حالة الذبح خارج المجازر المعتمدة، فضلاً عن حظر إقامة شوادر بيع الخراف على الأرصفة، بالتوازى مع تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات أولاً بأول، خاصة جلود الأضاحى.

عيد الأضحى المبارك



دعم جهود مؤسسات العمل الأهلى من خلال:

- الذبح مجاناً.

- تقديم الدعم المطلوب والتنسيق والتيسير من قبل شركة المياه فى توصيل المياه إلى الأماكن المستحقة ضمن مشروعات الجمعيات الأهلية فى أسوان.

وشدد المهندس عمرو لاشين على أنه تم تجهيز المستشفيات والمراكز الطبية ووقف الإجازات للعاملين بها، مع توفير الأمصال والطعوم اللازمة، ورفع درجة الجاهزية بقطاع الإسعاف للتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة خلال فترة العيد.

كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات المرورية لتحقيق السيولة الكاملة بالشوارع والميادين ومنع التكدسات، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد بشركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء للتعامل الفورى مع أى أعطال أو طوارئ قد تطرأ خلال أيام العيد.

وكلف محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميدانى المستمر والتواجد على مدار الساعة للتعامل مع المشكلات والمطالب الجماهيرية، مع الإزالة الفورية لأى تعديات مستحدثة فى المهد سواء على الأراضى الزراعية أو أراضى البناء أملاك الدولة، والتأكيد على منع عودة أى إشغالات يتم رفعها، مع تعظيم العقوبات لتصل إلى غلق وتشميع أى محل مخالف لخطوط التنظيم.

ووجه المحافظ مسئولى المحليات بضرورة مواصلة العمل ليل نهار بجميع المناطق والأحياء السكنية، مع رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات، وتنفيذ أعمال تهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء وصيانة دورات المياه العمومية، لإضفاء اللمسات الحضارية أمام مواطنى المحافظة وزائريها للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وسط البانوراما الجمالية التى تشهدها مختلف المدن والمراكز.

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أنه تم رفع كفاءة وتهيئة الطرق المؤدية إلى ساحات صلاة العيد بإجمالى 53 ساحة، بالإضافة إلى 2152 مسجداً على مستوى المحافظة، لضمان توفير الأجواء المناسبة أمام المواطنين لأداء شعائر صلاة العيد بسهولة ويسر.

وأكد محافظ أسوان أهمية المتابعة المستمرة لجميع الأجواء الاحتفالية من خلال أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، للاطمئنان على تهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين للاستمتاع بأيام العيد، مع رصد أى أحداث طارئة والتدخل الفورى للتعامل معها .

وتأتى هذه التوجيهات فى إطار حرص محافظة أسوان على توفير جميع أوجه الدعم والخدمات للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، ورفع درجة الجاهزية بجميع القطاعات الخدمية والحيوية، بما يضمن توفير أجواء آمنة ومنظمة تليق بأهالى المحافظة وزائريها خلال أيام العيد.