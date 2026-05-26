تسلل مسيرة أطلقها حزب الله.. صفارات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات إسرائيلية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن صفارات الإنذار دوت في عدد من البلدات والمستوطنات الحدودية الشمالية، جراء تسلل مسيّرة لبنانية نحو الأراضي المحتلة.

وأضافت المراسلة خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه ليست المرة الأولى التي تدوي فيها صفارات الإنذار في المناطق الحدودية الشمالية بسبب المسيّرات، التي شكّلت هاجسًا كبيرًا لدى الجانب الأمني والسياسي الإسرائيلي، وهو ما كان في صلب النقاشات خلال اجتماع الكابينت الأمني والسياسي المصغر قبل يومين.

وأوضحت أن الاجتماع شهد مشادات كلامية بين سموتريتش وبنيامين نتنياهو وعدد من الوزراء، حين طالب سموتريتش بضرورة هدم مبانٍ في بيروت مقابل كل مسيّرة.

ولفتت إلى أنه وُجّهت انتقادات حادة إلى الجيش الإسرائيلي، باعتباره غير قادر على التصدي لهذه المسيّرات، ما دفع الجيش إلى الخروج بتصريحات أكد فيها أنه لا يعاني أي نقص في العدة أو العتاد، وأن لديه خططًا موضوعة للتعامل مع هذا التهديد.

وتابعت: "لعل هذا السبب أيضًا يقف وراء انعقاد اجتماع الكابينت الأمني والسياسي اليوم، في تمام الساعة 7 بتوقيت القدس المحتلة، لبحث التداعيات والتطورات على الجبهة اللبنانية، خاصةً أن إسرائيل تتحدث عن توسيع العملية العسكرية في لبنان".

وواصلت: "يبدو أن هذا التوسيع قد يشمل أهدافًا في العاصمة اللبنانية بيروت، بحسب ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلا أن ذلك ما يزال بانتظار الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، سواء لتوسيع العمليات باتجاه الضاحية الجنوبية أو العاصمة بيروت نفسها".