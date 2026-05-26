مجموعة مصر.. فيفا يتمسك بإقامة مباريات إيران في أمريكا رغم أزمة التأشيرات

تمسك الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” برفضه نقل مباريات منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها يوم 11 يونيو المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، رغم استمرار الجدل المرتبط بإجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى الأراضي الأمريكية.

وتتمحور الأزمة حول بعض أفراد بعثة المنتخب الإيراني الذين سبق لهم أداء الخدمة العسكرية أو ارتبطوا بالحرس الثوري، الأمر الذي قد يعرقل حصولهم على التأشيرات، في ظل القيود الأمريكية المفروضة على هذه الفئات.

ورغم هذه التحديات، أكد “فيفا” في بيان رسمي أن مباريات منتخب إيران في البطولة ستقام داخل الولايات المتحدة، دون أي تغيير في جدول الاستضافة أو الملاعب المحددة مسبقًا.

كانت قرعة المونديال قد أوقعت منتخب إيران في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات نيوزيلندا وبلجيكا ومصر، في مجموعة قوية تُعد من الأصعب في البطولة، ما يفرض تحديًا كبيرًا على الفريق في مشواره.

ويخوض المنتخب الإيراني حاليًا معسكرًا تدريبيًا في مدينة أنطاليا التركية، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم التي ستشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب خلال معسكره مباراتين وديتين، الأولى أمام جامبيا يوم 29 مايو، ثم أمام مالي يوم 4 يونيو، في إطار التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق البطولة.

وسيبدأ منتخب إيران مبارياته في المونديال بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلوس يوم 15 يونيو، قبل مواجهة بلجيكا، ثم ختام دور المجموعات بلقاء قوي أمام منتخب مصر في مدينة سياتل، في واحدة من أبرز مواجهات المجموعة السابعة.