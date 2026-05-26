قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدادا لـ المونديال.. طاقم حكام جزائري لإدارة ودية مصر وروسيا
توغلات إسرائيلية و100 غارة.. وتصدٍ قوي من حزب الله في جنوب لبنان
ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية بالإسكندرية
"الحج السعودية" تعلن اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات
كنت بهزر.. القبض على سائق نقل ثقيل يرقص أثناء القيادة في البدرشين
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك
إيران تعدم شخص بتهمة العمالة والتخابر مع إسرائيل
مونديال 2026.. منتخب السعودية يصل أمريكا استعدادًا للمشاركة بكأس العالم
انخفاضات مفاجئة في أسعار السلع اليوم .. وتراجع كبير في أسعار المكرونة وزيوت الطعام
بث مباشر.. خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة
بث مباشر.. خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة يلقيها الشيخ الحذيفي
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء عاطل تلفيق الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية قضية لشقيقه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
أسماء عبد الحفيظ

مع حلول عيد الأضحى وتخزين كميات كبيرة من اللحوم داخل الثلاجة أو الفريزر، تعاني كثير من الأسر من انتشار روائح غير مرغوبة داخل الثلاجة، خاصة إذا لم يتم حفظ اللحوم بطريقة صحيحة أو تم خلطها بأطعمة أخرى.

 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

وتؤكد خبيرة الاقتصاد المنزلي هبة محمد، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن رائحة اللحوم داخل الثلاجة لا تعني فقط إزعاجًا، بل قد تكون مؤشرًا على سوء التخزين أو نمو بكتيريا في بعض الحالات، لذلك يجب التعامل معها سريعًا للحفاظ على سلامة الطعام.

حفظ اللحوم بطريقة صحيحة من البداية

أهم خطوة لتجنب الروائح هي طريقة التخزين نفسها، حيث ينصح بـ:

تقسيم اللحوم إلى أكياس صغيرة.

تفريغ الهواء قدر الإمكان من الأكياس.

استخدام أكياس محكمة الغلق.

عدم ترك اللحوم مكشوفة داخل الثلاجة.

فكلما كان التخزين محكمًا، قلت فرصة انتشار الروائح.

عدم خلط اللحوم مع أطعمة أخرى

من الأخطاء الشائعة وضع اللحوم بجانب:

الخضراوات 

الفواكه

الأطعمة الجاهزة

وهذا قد يؤدي إلى انتقال الروائح بسرعة، لذلك يفضل تخصيص رف معين للحوم داخل الثلاجة.

تنظيف الثلاجة بانتظام

تنظيف الثلاجة من أهم الخطوات، ويفضل:

مسح الرفوف مرة أسبوعيًا.

استخدام محلول ماء وخل.

التخلص من أي بقايا طعام قديمة.

لأن تراكم بقايا الطعام يزيد من الروائح الكريهة.

 

استخدام الليمون أو

 بيكربونات الصوديوم

من الطرق الطبيعية الفعالة للتخلص من الروائح:

وضع نصف ليمونة داخل الثلاجة.

أو وعاء صغير به بيكربونات الصوديوم.

فهذه المواد تمتص الروائح بشكل فعال وتحافظ على انتعاش الثلاجة.

تهوية الثلاجة من وقت لآخر

الثلاجة 

عند التنظيف، يفضل:

إطفاء الثلاجة لفترة قصيرة.

ترك الباب مفتوحًا لبعض الوقت.

مسحها جيدًا وتجفيفها لإزالة أي روائح عالقة.

تجنب ترك اللحوم فترة طويلة

كلما زادت مدة بقاء اللحوم دون استخدام أو تجميد، زادت احتمالية ظهور الروائح، لذلك يجب:

طهي اللحوم أو تجميدها سريعًا.

عدم تركها في الثلاجة لأيام طويلة دون سبب.

استخدام عبوات محكمة الغلق

الأكياس العادية قد تسمح بتسرب الروائح، لذلك يفضل استخدام:

علب بلاستيكية محكمة.

أو أكياس مخصصة للتجميد.

لأنها تمنع انتقال الروائح بين الأطعمة.

 

وضع الفحم داخل الثلاجة

الفحم من الوسائل التقليدية الفعالة، حيث يعمل على:

امتصاص الروائح.

تحسين رائحة الثلاجة.

تقليل الرطوبة.

ويمكن وضع قطعة صغيرة في طبق داخل الثلاجة.

 

ضبط درجة حرارة الثلاجة

ارتفاع درجة الحرارة داخل الثلاجة قد يؤدي إلى:

سرعة فساد اللحوم.

زيادة الروائح.

نمو البكتيريا.

لذلك يجب التأكد من أن درجة التبريد مناسبة خاصة في فصل الصيف.

تنظيف اللحوم من السوائل الزائدة

بعد الذبح أو قبل التخزين، يفضل:

عدم غسل اللحوم بشكل مفرط.

تصفية السوائل قدر الإمكان.

تجفيفها قبل وضعها في الأكياس.

لأن السوائل الزائدة تزيد من الروائح داخل الثلاجة.

 

نصيحة مهمة في عيد الأضحى

التخزين الصحيح للحوم منذ البداية هو السر الحقيقي لمنع الروائح داخل الثلاجة، ومع اتباع خطوات بسيطة مثل التهوية والتنظيف واستخدام مواد طبيعية ماصة للروائح، يمكن الحفاظ على ثلاجة نظيفة ومنعشة طوال أيام العيد دون أي إزعاج.

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم اللحوم عيد الأضحى 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

تهنئة عيد الاضحى 2026

تهنئة عيد الاضحى 2026 مكتوبة .. أجمل 400 معايدة ورسائل وتهاني للأصدقاء والأحبة

الدعاء يوم عرفة

متى يبدأ الدعاء يوم عرفة ومتى ينتهي؟.. الآن ويستجاب في 7 أوقات

الدواجن

قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

دعاء النبي يوم عرفة .. 40 كلمة جامعة للخيرات رددها الرسول لا تتركها حتى المغرب

جبل عرفات

قصة جبل عرفات ولماذا يقف عليه الحجاج وسبب تسميته بهذا الاسم؟ معلومات تهمك

ترشيحاتنا

الأضاحي

دليل المُضحي.. 10 علامات سحرية تكشف الأضحية السليمة واللحم الطازج

سعر الدولار ينهي تعاملات اليوم على تراجع مقابل الجنيه

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل عامل.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

بالصور

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

الشرقية تتصدر الجمهورية في المبادرات الرئاسية للأورام السرطانية ودعم صحة المرأة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد هنيدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد