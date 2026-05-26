كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

مع حلول عيد الأضحى وتخزين كميات كبيرة من اللحوم داخل الثلاجة أو الفريزر، تعاني كثير من الأسر من انتشار روائح غير مرغوبة داخل الثلاجة، خاصة إذا لم يتم حفظ اللحوم بطريقة صحيحة أو تم خلطها بأطعمة أخرى.

10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

وتؤكد خبيرة الاقتصاد المنزلي هبة محمد، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن رائحة اللحوم داخل الثلاجة لا تعني فقط إزعاجًا، بل قد تكون مؤشرًا على سوء التخزين أو نمو بكتيريا في بعض الحالات، لذلك يجب التعامل معها سريعًا للحفاظ على سلامة الطعام.

حفظ اللحوم بطريقة صحيحة من البداية

أهم خطوة لتجنب الروائح هي طريقة التخزين نفسها، حيث ينصح بـ:

تقسيم اللحوم إلى أكياس صغيرة.

تفريغ الهواء قدر الإمكان من الأكياس.

استخدام أكياس محكمة الغلق.

عدم ترك اللحوم مكشوفة داخل الثلاجة.

فكلما كان التخزين محكمًا، قلت فرصة انتشار الروائح.

عدم خلط اللحوم مع أطعمة أخرى

من الأخطاء الشائعة وضع اللحوم بجانب:

الخضراوات

الفواكه

الأطعمة الجاهزة

وهذا قد يؤدي إلى انتقال الروائح بسرعة، لذلك يفضل تخصيص رف معين للحوم داخل الثلاجة.

تنظيف الثلاجة بانتظام

تنظيف الثلاجة من أهم الخطوات، ويفضل:

مسح الرفوف مرة أسبوعيًا.

استخدام محلول ماء وخل.

التخلص من أي بقايا طعام قديمة.

لأن تراكم بقايا الطعام يزيد من الروائح الكريهة.

استخدام الليمون أو

بيكربونات الصوديوم

من الطرق الطبيعية الفعالة للتخلص من الروائح:

وضع نصف ليمونة داخل الثلاجة.

أو وعاء صغير به بيكربونات الصوديوم.

فهذه المواد تمتص الروائح بشكل فعال وتحافظ على انتعاش الثلاجة.

تهوية الثلاجة من وقت لآخر

عند التنظيف، يفضل:

إطفاء الثلاجة لفترة قصيرة.

ترك الباب مفتوحًا لبعض الوقت.

مسحها جيدًا وتجفيفها لإزالة أي روائح عالقة.

تجنب ترك اللحوم فترة طويلة

كلما زادت مدة بقاء اللحوم دون استخدام أو تجميد، زادت احتمالية ظهور الروائح، لذلك يجب:

طهي اللحوم أو تجميدها سريعًا.

عدم تركها في الثلاجة لأيام طويلة دون سبب.

استخدام عبوات محكمة الغلق

الأكياس العادية قد تسمح بتسرب الروائح، لذلك يفضل استخدام:

علب بلاستيكية محكمة.

أو أكياس مخصصة للتجميد.

لأنها تمنع انتقال الروائح بين الأطعمة.

وضع الفحم داخل الثلاجة

الفحم من الوسائل التقليدية الفعالة، حيث يعمل على:

امتصاص الروائح.

تحسين رائحة الثلاجة.

تقليل الرطوبة.

ويمكن وضع قطعة صغيرة في طبق داخل الثلاجة.

ضبط درجة حرارة الثلاجة

ارتفاع درجة الحرارة داخل الثلاجة قد يؤدي إلى:

سرعة فساد اللحوم.

زيادة الروائح.

نمو البكتيريا.

لذلك يجب التأكد من أن درجة التبريد مناسبة خاصة في فصل الصيف.

تنظيف اللحوم من السوائل الزائدة

بعد الذبح أو قبل التخزين، يفضل:

عدم غسل اللحوم بشكل مفرط.

تصفية السوائل قدر الإمكان.

تجفيفها قبل وضعها في الأكياس.

لأن السوائل الزائدة تزيد من الروائح داخل الثلاجة.

نصيحة مهمة في عيد الأضحى

التخزين الصحيح للحوم منذ البداية هو السر الحقيقي لمنع الروائح داخل الثلاجة، ومع اتباع خطوات بسيطة مثل التهوية والتنظيف واستخدام مواد طبيعية ماصة للروائح، يمكن الحفاظ على ثلاجة نظيفة ومنعشة طوال أيام العيد دون أي إزعاج.