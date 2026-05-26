"الحج السعودية" تعلن اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اكتمال تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات عبر قطار المشاعر المقدسة وسط انسيابية كبيرة وتنظيم محكم ضمن منظومة نقل الخدمات التي سخرتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية أن حركة تفويج الحجاج إلى عرفات جرت بيسر وسهولة عبر قطار المشاعر المقدسة الذي يعد أحد أبرز مشاريع النقل الحديثة في موسم الحج مما يسهم في تسهيل تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة وتقليل الازدحام المروري.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد دعت الحجاج إلى ضرورة الالتزام بخطط التفويج المعتمدة ومواعيدها المحددة، بما يحقق الانسيابية في التنقل بين المشاعر المقدسة، ويعزز من سلامتهم وراحتهم خلال أداء المناسك.