ب98 مليون جنيه مخدرات.. مصرع عنصرين جنائيين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالغربية

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة محكوم عليهما بالسجن فى جنايات "إتجار بالمخدرات ، سرقة بالإكراه، بلطجة وإستعراض قوة") بنطاق محافظة "الغربية"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر.

وضبط بحوزتهم (قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيدرو ، هيروين ، شابو ، بودر" – عدد من الأقراص المخدرة – 62 قطعة سلاح نارى "9 بنادق آلية ، 25 بندقية خرطوش ، 22 فرد خرطوش ، 2 طبنجة") هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (98) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.