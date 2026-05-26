ننشر نص خطبة عرفة من مسجد نمرة للشيخ علي الحذيفي

خطبة عرفة.. أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، أن شعيرة الحج تمثل فريضة كبرى تظهر من خلالها أسمى معاني التعارف والوئام والتكامل والتضامن بين أبناء الأمة الإسلامية، حيث يؤدون المناسك والعبادات على قلب رجل واحد رغم تباين لغاتهم وجنسياتهم وألوانهم وأوطانهم، في صورة من الأخوة والمحبة والمنافع المشتركة التي يتكامل فيها الصدق في القول والإحسان في العمل.



جاء ذلك خلال إلقاء فضيلته لخطبة يوم عرفة اليوم الثلاثاء من منبر مسجد نمرة بالمشعر الحرام، بحضور ومشاركة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ونائب رئيس لجنة الحج المركزية، وسماحة مفتي عام المملكة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وجمع غفير من حجاج بيت الله الحرام.



واستهل خطيب عرفة كلمته بالحمد والثناء لله عز وجل والشهادة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، موجها نداء لجميع المسلمين بضرورة التمسك بتقوى الله تعالى لأنها سبيل النجاة الوحيد في الآخرة، مستشهدا بالآيات القرآنية الأولى من سورة الحج التي تصف أهوال يوم القيامة وتدعو للخشية والاستعداد لليوم الآخر بالمسارعة في الطاعات والابتعاد عن الذنوب والآثام.



التحذير من الشعارات الحزبية والسياسية

وشدد الشيخ الحذيفي على أن الإخلاص والتوحيد وإفراد الله بالعبادة وترك الشرك ودعاء غير الله يمثل الأساس المتين للاستعداد للآخرة، مستدلا بالآيات التي تبين ضلال من يدعون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، موضحا أن شعار المؤمنين هو الاستسلام لله الواحد والمحافظة على أركان الإسلام الخمسة من شهادة وتوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، مع ضرورة ملازمة الصبر على الطاعات والأقدار، وشكر النعم، والإيمان بسنن الله الكونية في نصرة المؤمنين وإهلاك الأمم الظالمة.



وتناول فضيلته الأمر الإلهي لنبي الله إبراهيم عليه السلام بالأذان في الناس بالحج ليتوافدوا من كل فج عميق لشهود المنافع الفقهية والدنيوية وتعظيم البيت العتيق والمشاعر المقدسة التي جعلها الله سواء للعاكف والبادي، محذرا من إرادة الإلحاد أو الظلم فيها، ومؤكدا أن توافد الحجيج جاء استجابة لدعوة التوحيد وتطهير البيت الحرام من كل ما يخالف مكانته وقداسته.



ودعا خطيب عرفة إلى الحفاظ الكامل على طهارة المناسك ظاهرا وباطنا، مشددا على خلو الحج من الرفث والفسوق والجدال، والابتعاد القاطع عن رفع أي شعارات سياسية أو نداءات حزبية، لتبقى العبادة خالصة لله وحده واتباعا لرسوله الكريم، مع الالتزام بالعهود واحترام الحقوق وإعلاء حرمات وشعائر الله التي تنبع من تقوى القلوب، مشيرا إلى فضل يوم عرفة ومباهاة الله بعباده وملائكته، ونزول آية إكمال الدين وإتمام النعمة فيه.



اتباع الهدي النبوي والالتزام بتعليمات تفويج الحجيج

واستعرض الشيخ الحذيفي الهدي النبوي الشريف في أداء المناسك بدءا من صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بمسجد نمرة، والوقوف بالذكر والدعاء حتى مغيب الشمس، ثم النفرة إلى مزدلفة للمبيت وذكر الله عند المشعر الحرام، والتوجه صباح العيد إلى منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي والحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة بالبيت العتيق، تليها أيام التشريق لرمي الجمرات الثلاث مع جواز التعجيل في اليوم الثاني عشر أو التأخر للثالث عشر، وانتهاء بطواف الوداع قبل المغادرة.



ووجه الحجاج إلى ضرورة الالتزام التام بالسكينة والرفق، وتجنب التدافع، والتقيد الكامل بكافة التعليمات الصادرة عن الجهات المنظمة وتوجيهات التفويج ومسارات الحركة لضمان سلامة الأرواح وتيسير المناسك ومنع الفوضى، حاثا على الإكثار من الاستغفار والذكر والدعاء في هذه المواطن المستجابة، لا سيما الذكر المأثور لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.



واختتم فضيلته الخطبة بالدعاء لحجاج بيت الله الحرام بقبول مناسكهم واستجابة دعائهم وتيسير أمورهم وعودتهم سالمين غانمين، سائلا المولى عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين ويجمع كلمتهم على الحق، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ويجزيهما خير الجزاء على ما قدماه من خدمات جليلة وتوسعات معمارية وتسهيلات كبرى لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وعقب انتهاء الخطبة، أدى ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة، تمنيا لاتباع السنة النبوية المطهرة.