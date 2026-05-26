قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عودة للتراجع من جديد.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين في وقفة عيد الأضحى
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين للتهنئة بعيد الأضحى
الرئيس السيسي لملك البحرين: نثمن تهنئتكم بالعيد ونتمنى دوام الأمن والاستقرار للشعب الشقيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة
وسط أجواء شديدة الحرارة.. توزيع مظلات وأكياس ثلج على حجاج عرفات
منتخب روسيا.. تعرف على منافس مصر في بروفة قوية قبل السفر للمونديال
فى أجواء روحانية بعرفات.. حجاج القرعة: الدولة وفرت لنا رحلة حج استثنائية
الإسعاف والطوارئ: شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف سيارة مدنية بغزة
تسلل مسيرة أطلقها حزب الله.. صفارات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات إسرائيلية
إحتفال وهمي.. واقعة طريفة في تتويج ريفيرز يونايتد النيجيري بلقب الدوري|صور
خطبة عرفة.. الحذيفي يدعو إلى التقوى ووحدة المسلمين والتمسك بالتوحيد في أعظم المشاهد.. لا شعارات سياسية أو نداءات حزبية بالحج
مجموعة مصر.. فيفا يتمسك بإقامة مباريات إيران في أمريكا رغم أزمة التأشيرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ننشر نص خطبة عرفة من مسجد نمرة للشيخ علي الحذيفي

الشيخ علي الحذيفي
الشيخ علي الحذيفي
عبد الرحمن محمد

خطبة عرفة.. أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، أن شعيرة الحج تمثل فريضة كبرى تظهر من خلالها أسمى معاني التعارف والوئام والتكامل والتضامن بين أبناء الأمة الإسلامية، حيث يؤدون المناسك والعبادات على قلب رجل واحد رغم تباين لغاتهم وجنسياتهم وألوانهم وأوطانهم، في صورة من الأخوة والمحبة والمنافع المشتركة التي يتكامل فيها الصدق في القول والإحسان في العمل.


جاء ذلك خلال إلقاء فضيلته لخطبة يوم عرفة اليوم الثلاثاء من منبر مسجد نمرة بالمشعر الحرام، بحضور ومشاركة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ونائب رئيس لجنة الحج المركزية، وسماحة مفتي عام المملكة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وجمع غفير من حجاج بيت الله الحرام.


واستهل خطيب عرفة كلمته بالحمد والثناء لله عز وجل والشهادة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، موجها نداء لجميع المسلمين بضرورة التمسك بتقوى الله تعالى لأنها سبيل النجاة الوحيد في الآخرة، مستشهدا بالآيات القرآنية الأولى من سورة الحج التي تصف أهوال يوم القيامة وتدعو للخشية والاستعداد لليوم الآخر بالمسارعة في الطاعات والابتعاد عن الذنوب والآثام.


التحذير من الشعارات الحزبية والسياسية
وشدد الشيخ الحذيفي على أن الإخلاص والتوحيد وإفراد الله بالعبادة وترك الشرك ودعاء غير الله يمثل الأساس المتين للاستعداد للآخرة، مستدلا بالآيات التي تبين ضلال من يدعون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، موضحا أن شعار المؤمنين هو الاستسلام لله الواحد والمحافظة على أركان الإسلام الخمسة من شهادة وتوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، مع ضرورة ملازمة الصبر على الطاعات والأقدار، وشكر النعم، والإيمان بسنن الله الكونية في نصرة المؤمنين وإهلاك الأمم الظالمة.


وتناول فضيلته الأمر الإلهي لنبي الله إبراهيم عليه السلام بالأذان في الناس بالحج ليتوافدوا من كل فج عميق لشهود المنافع الفقهية والدنيوية وتعظيم البيت العتيق والمشاعر المقدسة التي جعلها الله سواء للعاكف والبادي، محذرا من إرادة الإلحاد أو الظلم فيها، ومؤكدا أن توافد الحجيج جاء استجابة لدعوة التوحيد وتطهير البيت الحرام من كل ما يخالف مكانته وقداسته.


ودعا خطيب عرفة إلى الحفاظ الكامل على طهارة المناسك ظاهرا وباطنا، مشددا على خلو الحج من الرفث والفسوق والجدال، والابتعاد القاطع عن رفع أي شعارات سياسية أو نداءات حزبية، لتبقى العبادة خالصة لله وحده واتباعا لرسوله الكريم، مع الالتزام بالعهود واحترام الحقوق وإعلاء حرمات وشعائر الله التي تنبع من تقوى القلوب، مشيرا إلى فضل يوم عرفة ومباهاة الله بعباده وملائكته، ونزول آية إكمال الدين وإتمام النعمة فيه.


اتباع الهدي النبوي والالتزام بتعليمات تفويج الحجيج
واستعرض الشيخ الحذيفي الهدي النبوي الشريف في أداء المناسك بدءا من صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بمسجد نمرة، والوقوف بالذكر والدعاء حتى مغيب الشمس، ثم النفرة إلى مزدلفة للمبيت وذكر الله عند المشعر الحرام، والتوجه صباح العيد إلى منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي والحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة بالبيت العتيق، تليها أيام التشريق لرمي الجمرات الثلاث مع جواز التعجيل في اليوم الثاني عشر أو التأخر للثالث عشر، وانتهاء بطواف الوداع قبل المغادرة.


ووجه الحجاج إلى ضرورة الالتزام التام بالسكينة والرفق، وتجنب التدافع، والتقيد الكامل بكافة التعليمات الصادرة عن الجهات المنظمة وتوجيهات التفويج ومسارات الحركة لضمان سلامة الأرواح وتيسير المناسك ومنع الفوضى، حاثا على الإكثار من الاستغفار والذكر والدعاء في هذه المواطن المستجابة، لا سيما الذكر المأثور لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.


واختتم فضيلته الخطبة بالدعاء لحجاج بيت الله الحرام بقبول مناسكهم واستجابة دعائهم وتيسير أمورهم وعودتهم سالمين غانمين، سائلا المولى عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين ويجمع كلمتهم على الحق، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ويجزيهما خير الجزاء على ما قدماه من خدمات جليلة وتوسعات معمارية وتسهيلات كبرى لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
وعقب انتهاء الخطبة، أدى ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة، تمنيا لاتباع السنة النبوية المطهرة.

خطبة عرفة الشيخ علي الحذيفي مسجد نمرة الحجاج التعارف التوحيد الجمرات الثلاث الإفاضة أيام التشريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

الدعاء يوم عرفة

متى يبدأ الدعاء يوم عرفة ومتى ينتهي؟.. الآن ويستجاب في 7 أوقات

الدواجن

قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

دعاء النبي يوم عرفة .. 40 كلمة جامعة للخيرات رددها الرسول لا تتركها حتى المغرب

جبل عرفات

قصة جبل عرفات ولماذا يقف عليه الحجاج وسبب تسميته بهذا الاسم؟ معلومات تهمك

احمد عز والسقا

مدحت العدل يناشد أحمد عز والسقا: أنتم فين من دعم الزمالك؟

ترشيحاتنا

منتخب الناشئين

كأس أمم إفريقيا.. مصر بـ الزي الأبيض في مباراة تنزانيا

جابرييل جيسوس

11 لاعبا دخلوا التاريخ.. جيسوس ينضم إلى النادي الأكثر ندرة في البريميرليج

صن داونز

من موسيماني إلى كاردوسو.. مدربان فقط صنعا المجد الأفريقي لصن داونز

بالصور

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

علامات فساد اللحمة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد