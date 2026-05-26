خطيب عرفات للحجاج: ابتعدوا عن الجدال واتقوا الله ولا للشعارات السياسية

أكد الشيخ علي الحذيفي خلال إلقائه خطبة يوم عرفة من منبر مسجد نمرة بمشعر عرفات الطاهر، أن جوهر تقوى الله سبحانه وتعالى يتمثل في الاستعداد الحقيقي والكامل ليوم القيامة عبر التوسع في فعل الطاعات والمبرات والابتعاد التام عن اقتراف المعاصي والسيئات، موجها دعوة لجموع الحجيج بضرورة اغتنام هذه الأوقات المباركة والنفحات الربانية في التقرب من المولى عز وجل.

وأوضح الشيخ علي الحذيفي، في خطبته، أن الالتزام الدقيق بجميع الأحكام والآداب الشرعية التي وردت في شعائر الحج يعد مظهرًا أساسيًا من مظاهر التقوى، حيث استشهد بقول الله تعالى في كتابه الكريم فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، مشددا على الأهمية البالغة لتمسك ضيوف الرحمن بالسلوكيات القويمة والأخلاق الفاضلة طوال فترة أداء المناسك.



وجدد خطيب عرفة تشديده على أهمية الصيانة الكاملة لقدسية الحج وحرمة المشاعر المقدسة، والابتعاد بشكل قاطع عن أي شكل من أشكال الجدال أو رفع الشعارات السياسية أو إطلاق النداءات الحزبية، منوهًا بأن الحج هو عبادة خالصة لله وحده تسعى لجمع كلمتهم على غاية واحدة عظمى وهي توحيد الله والابتهال إليه.

ويمثل يوم عرفة الركن الأكبر والأعظم في مناسك فريضة الحج، حيث تتدفق جموع الحجيج للوقوف على صعيد عرفات الطاهر ابتداء من زوال شمس اليوم التاسع من شهر ذي الحجة وحتى غروبها، مجسدين مشهدا إيمانيا مهيبا تتلاقى فيه قلوب المسلمين وتتجلى من خلاله أسمى معاني الرحمة والمغفرة وقبول التوبة.



