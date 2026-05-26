قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجموعة مصر.. فيفا يتمسك بإقامة مباريات إيران في أمريكا رغم أزمة التأشيرات
استعدادا لـ المونديال.. طاقم حكام جزائري لإدارة ودية مصر وروسيا
توغلات إسرائيلية و100 غارة.. وتصدٍ قوي من حزب الله في جنوب لبنان
ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية بالإسكندرية
"الحج السعودية" تعلن اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات
كنت بهزر.. القبض على سائق نقل ثقيل يرقص أثناء القيادة في البدرشين
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك
إيران تعدم شخص بتهمة العمالة والتخابر مع إسرائيل
مونديال 2026.. منتخب السعودية يصل أمريكا استعدادًا للمشاركة بكأس العالم
انخفاضات مفاجئة في أسعار السلع اليوم .. وتراجع كبير في أسعار المكرونة وزيوت الطعام
بث مباشر.. خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة
بث مباشر.. خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة يلقيها الشيخ الحذيفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطيب عرفات للحجاج: ابتعدوا عن الجدال واتقوا الله ولا للشعارات السياسية

خطيب عرفات
خطيب عرفات
عبد الرحمن محمد

أكد الشيخ علي الحذيفي خلال إلقائه خطبة يوم عرفة من منبر مسجد نمرة بمشعر عرفات الطاهر، أن جوهر تقوى الله سبحانه وتعالى يتمثل في الاستعداد الحقيقي والكامل ليوم القيامة عبر التوسع في فعل الطاعات والمبرات والابتعاد التام عن اقتراف المعاصي والسيئات، موجها دعوة لجموع الحجيج بضرورة اغتنام هذه الأوقات المباركة والنفحات الربانية في التقرب من المولى عز وجل.

وأوضح الشيخ علي الحذيفي، في خطبته، أن الالتزام الدقيق بجميع الأحكام والآداب الشرعية التي وردت في شعائر الحج يعد مظهرًا أساسيًا من مظاهر التقوى، حيث استشهد بقول الله تعالى في كتابه الكريم فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، مشددا على الأهمية البالغة لتمسك ضيوف الرحمن بالسلوكيات القويمة والأخلاق الفاضلة طوال فترة أداء المناسك.


وجدد خطيب عرفة تشديده على أهمية الصيانة الكاملة لقدسية الحج وحرمة المشاعر المقدسة، والابتعاد بشكل قاطع عن أي شكل من أشكال الجدال أو رفع الشعارات السياسية أو إطلاق النداءات الحزبية، منوهًا بأن الحج هو عبادة خالصة لله وحده تسعى لجمع كلمتهم على غاية واحدة عظمى وهي توحيد الله والابتهال إليه.
ويمثل يوم عرفة الركن الأكبر والأعظم في مناسك فريضة الحج، حيث تتدفق جموع الحجيج للوقوف على صعيد عرفات الطاهر ابتداء من زوال شمس اليوم التاسع من شهر ذي الحجة وحتى غروبها، مجسدين مشهدا إيمانيا مهيبا تتلاقى فيه قلوب المسلمين وتتجلى من خلاله أسمى معاني الرحمة والمغفرة وقبول التوبة.

 

خطيب عرفة خطبة يوم عرفة الشيخ علي الحذيفي مسجد نمرة مشعر عرفات الشعارات السياسية تقوى الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

تهنئة عيد الاضحى 2026

تهنئة عيد الاضحى 2026 مكتوبة .. أجمل 400 معايدة ورسائل وتهاني للأصدقاء والأحبة

الدعاء يوم عرفة

متى يبدأ الدعاء يوم عرفة ومتى ينتهي؟.. الآن ويستجاب في 7 أوقات

الدواجن

قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

دعاء النبي يوم عرفة .. 40 كلمة جامعة للخيرات رددها الرسول لا تتركها حتى المغرب

جبل عرفات

قصة جبل عرفات ولماذا يقف عليه الحجاج وسبب تسميته بهذا الاسم؟ معلومات تهمك

ترشيحاتنا

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة 2026 .. رددها الآن تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

مؤنسات الحرم المكي

مؤنسات الحرم يوم عرفة.. ماذا يفعلن في الكعبة مرتديات ملابس سواد؟ حارسات البيت الحرام

خطيب عرفات

خطيب عرفات للحجاج: ابتعدوا عن الجدال واتقوا الله ولا للشعارات السياسية

بالصور

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

الشرقية تتصدر الجمهورية في المبادرات الرئاسية للأورام السرطانية ودعم صحة المرأة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد هنيدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد