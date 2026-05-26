صيام يوم عرفة.. الإفتاء توضح حكم من أكل أو شرب ناسيا

صيام يوم عرفة.. أكد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن من أكل أو شرب ناسيا أثناء الصيام فإن صومه صحيح تماما ولم يفسد ويجب عليه إتمام الصوم.

وأوضح أن هذا الحكم ينطبق على صيام الفريضة والنافلة على حد سواء، وتشمل النوافل صيام يوم عرفة والإثنين والخميس وستة شوال وقضاء رمضان.

واستشهد أمين الفتوى في إجابته عبر البث المباشر بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، كما استدل برواية أخرى عن مجيء رجل للنبي يخبره بأنه أكل وشرب ناسيا وهو صائم فأجابه الرسول الكريم أطعمك الله وسقاك.

فضل صيام يوم عرفة

من جانبها، أفادت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بأن الفقهاء اتفقوا على استحباب صيام يوم عرفة لغير الحاج، مستندة لحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، بجانب الحديث الشريف الذي يؤكد أنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.

وأوضحت اللجنة أن العلماء اختلفوا في معنى تكفير سنتين، حيث رأى بعض الفقهاء أن الله يغفر للصائم ذنوب سنتين متتاليتين، بينما ذهب آخرون إلى أن الله يغفر له ذنوب السنة الماضية ويعصمه من الوقوع في الذنوب خلال السنة المستقبلية.

وفيما يخص نوعية الذنوب المغفورة، أشار جمهور الفقهاء إلى أن المقصود هو صغائر الذنوب دون الكبائر بناء على الحديث الشريف الذي يربط التكفير باجتناب الكبائر، في حين أشار علماء آخرون إلى أن اللفظ جاء عاما وفضل الله واسع لا يحجر عليه، مما يفتح باب الرجاء في مغفرة الصغائر والكبائر معا.

وأضافت لجنة الفتوى أنه يستحب للمسلمين الإكثار من الأعمال الصالحة في هذا اليوم المبارك، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤكد فيه أن العمل الصالح في الأيام العشر من ذي الحجة هو الأحب إلى الله تعالى، متفوقا في الفضل على الجهاد في سبيل الله إلا في حال استشهاد المجاهد وفقدانه لماله ونفسه.